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ВСУ потеряли 20 боевиков при попытках высадиться в Херсонской области - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:05 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/saldo-1966727073.html
ВСУ потеряли 20 боевиков при попытках высадиться в Херсонской области
ВСУ потеряли 20 боевиков при попытках высадиться в Херсонской области - РИА Новости, 17.08.2024
ВСУ потеряли 20 боевиков при попытках высадиться в Херсонской области
Провальные попытки десанта ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области стоили им два десятка жизней, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T07:05
2024-08-17T07:05
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Провальные попытки десанта ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области стоили им два десятка жизней, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. ВСУ в первой половине августа предприняли попытку высадки десанта на быстроходных катерах сначала на Тендровской, а затем Кинбурнской косе, но отступили с потерями после отпора российских войск. "Недавно украинские боевики совершили провальные попытки высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах, стоившие Киеву двух десятков подготовленных диверсантов и нескольких современных быстроходных лодок. Наши военные дают украинским безумцам достойный и жесточайший отпор — в этом плане я спокоен", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, за последнее время несколько увеличившаяся активность ВСУ на херсонском направлении по большей части бессмысленна, рассчитана на пиар-эффект и приносит врагу лишь потери в живой силе и технике. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966725418.html
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владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область
ВСУ потеряли 20 боевиков при попытках высадиться в Херсонской области

Сальдо: попытки ВСУ высадиться в Херсонской области стоили им 20 жизней

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Провальные попытки десанта ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области стоили им два десятка жизней, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
ВСУ в первой половине августа предприняли попытку высадки десанта на быстроходных катерах сначала на Тендровской, а затем Кинбурнской косе, но отступили с потерями после отпора российских войск.
Бойцы ВСУ сдаются в плен в районе Комаровки Курской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на Курском направлении
06:24
"Недавно украинские боевики совершили провальные попытки высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах, стоившие Киеву двух десятков подготовленных диверсантов и нескольких современных быстроходных лодок. Наши военные дают украинским безумцам достойный и жесточайший отпор — в этом плане я спокоен", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, за последнее время несколько увеличившаяся активность ВСУ на херсонском направлении по большей части бессмысленна, рассчитана на пиар-эффект и приносит врагу лишь потери в живой силе и технике.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах
03:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныРоссияХерсонская область
 
 
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