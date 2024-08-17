https://ria.ru/20240817/saldo-1966727073.html

ВСУ потеряли 20 боевиков при попытках высадиться в Херсонской области

ВСУ потеряли 20 боевиков при попытках высадиться в Херсонской области - РИА Новости, 17.08.2024

ВСУ потеряли 20 боевиков при попытках высадиться в Херсонской области

Провальные попытки десанта ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области стоили им два десятка жизней, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T07:05

2024-08-17T07:05

2024-08-17T07:05

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Провальные попытки десанта ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области стоили им два десятка жизней, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. ВСУ в первой половине августа предприняли попытку высадки десанта на быстроходных катерах сначала на Тендровской, а затем Кинбурнской косе, но отступили с потерями после отпора российских войск. "Недавно украинские боевики совершили провальные попытки высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах, стоившие Киеву двух десятков подготовленных диверсантов и нескольких современных быстроходных лодок. Наши военные дают украинским безумцам достойный и жесточайший отпор — в этом плане я спокоен", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, за последнее время несколько увеличившаяся активность ВСУ на херсонском направлении по большей части бессмысленна, рассчитана на пиар-эффект и приносит врагу лишь потери в живой силе и технике. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966725418.html

https://ria.ru/20240817/krynki-1966719559.html

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владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия, херсонская область