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Роструд в 2025 году создаст реестр работодателей с нелегальной занятостью - РИА Новости, 17.08.2024
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00:16 17.08.2024 (обновлено: 00:20 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/rostrud-1966713292.html
Роструд в 2025 году создаст реестр работодателей с нелегальной занятостью
Роструд в 2025 году создаст реестр работодателей с нелегальной занятостью - РИА Новости, 17.08.2024
Роструд в 2025 году создаст реестр работодателей с нелегальной занятостью
Роструд с 1 января 2025 года будет формировать реестр работодателей, у которых были случаи нелегальной занятости, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T00:16
2024-08-17T00:20
россия
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Роструд с 1 января 2025 года будет формировать реестр работодателей, у которых были случаи нелегальной занятости, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте нормативно-правовых актов. "С 1 января 2025 года Роструд начнет формировать реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. В этот список попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками. Реестр будет доступен на официальном сайте Роструда и станет публичным", - говорится в сообщении. По данным министерства, вносить в реестр будут только на основании решения об административном правонарушении, касающемся уклонения от оформления или ненадлежащего оформления трудового договора, либо заключения гражданско-правового договора вместо трудового. "В реестре будет содержаться информация о названии компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание для этого (номер и дата постановления по делу об административном правонарушении). Все данные будут открыты и доступны для граждан", - уточнили в пресс-службе.Кроме того, отмечается, что список будет формироваться на основе постановлений по делам об административных правонарушениях, вступивших в силу с 1 января 2025 года. Работодатель будет находиться в реестре в течение одного года с момента последнего установленного нарушения. Если в этот период не будет повторных нарушений, его исключат из перечня автоматически. Досрочное исключение возможно в случае отмены постановления по делу об административном правонарушении, которое ранее вступило в законную силу."С 1 января 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 565-ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации", закрепивший понятие "нелегальной занятости" и определивший организационные основы противодействия ей. Под нелегальной занятостью понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений", - объяснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240703/usloviya-truda-1957094131.html
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россия, общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Россия, Общество, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Роструд в 2025 году создаст реестр работодателей с нелегальной занятостью

Роструд в 2025 сформирует реестр работодателей с нелегальной занятостью

© Фото : Единый портал Федеральной службы по труду и занятостиСовещание в Роструде
Совещание в Роструде - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : Единый портал Федеральной службы по труду и занятости
Совещание в Роструде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Роструд с 1 января 2025 года будет формировать реестр работодателей, у которых были случаи нелегальной занятости, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
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"С 1 января 2025 года Роструд начнет формировать реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. В этот список попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками. Реестр будет доступен на официальном сайте Роструда и станет публичным", - говорится в сообщении.
По данным министерства, вносить в реестр будут только на основании решения об административном правонарушении, касающемся уклонения от оформления или ненадлежащего оформления трудового договора, либо заключения гражданско-правового договора вместо трудового.
"В реестре будет содержаться информация о названии компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание для этого (номер и дата постановления по делу об административном правонарушении). Все данные будут открыты и доступны для граждан", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что список будет формироваться на основе постановлений по делам об административных правонарушениях, вступивших в силу с 1 января 2025 года. Работодатель будет находиться в реестре в течение одного года с момента последнего установленного нарушения. Если в этот период не будет повторных нарушений, его исключат из перечня автоматически. Досрочное исключение возможно в случае отмены постановления по делу об административном правонарушении, которое ранее вступило в законную силу.
"С 1 января 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 565-ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации", закрепивший понятие "нелегальной занятости" и определивший организационные основы противодействия ей. Под нелегальной занятостью понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений", - объяснили в пресс-службе.
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РоссияОбществоФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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