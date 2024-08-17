https://ria.ru/20240817/rossija-1966733826.html

В Турции заявили, что Россия в Черном море борется против "пешек" США

В Турции заявили, что Россия в Черном море борется против "пешек" США - РИА Новости, 17.08.2024

В Турции заявили, что Россия в Черном море борется против "пешек" США

Россия борется на Чёрном море против "пешек" американского империализма и сторонников Израиля, США находятся в упадке как в экономическом, так и в вооружённом... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T09:00

2024-08-17T09:00

2024-08-17T09:00

в мире

израиль

сша

турция

догу перинчек

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россия

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АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Россия борется на Чёрном море против "пешек" американского империализма и сторонников Израиля, США находятся в упадке как в экономическом, так и в вооружённом плане, заявил председатель турецкой партии "Родина" (VATAN) Догу Перинчек. "Россия борется против пешек американского империализма и сторонников Израиля на севере Черного моря. Иран и Йемен занимают решительную позицию на переднеазиатском фронте", - говорится в письменном заявлении Перинчека, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "США находятся в упадке как в экономическом, так и в вооружённом плане... (США - ред.) стоят перед необходимостью ухода из Западной Азии. Агрессия израильского сионизма зашла в тупик в Газе и в Палестине в целом. Соединённые Штаты пытаются сдержать Израиль. Израиль теряет даже поддержку западных стран", - добавил политик. По его словам, территориальная целостность и суверенитет Турции, Сирии, Ирака, Ирана, Азербайджана и России тесно взаимосвязаны. "Мы никогда не позволим США и Израилю создать на нашей родине второе государство Израиль под названием "Курдистан". Для этого мы намерены развивать солидарность и сотрудничество стран региона", - подчеркнул политик. Перинчек отметил, что "вооружённая кампания России против расширения НАТО на восток" отвечает интересам всего человечества. "Господство доллара было разрушено, а значит - рухнула и система вымогательства США. Дальнейший путь человечества и наших стран ясен. В условиях умирающей атлантической цивилизации Турция и её друзья займут своё место среди основателей новой цивилизации, поднимающейся из Азии", - сказал политик.

https://ria.ru/20231208/turtsiya-1914510135.html

https://ria.ru/20240413/borba-1939859242.html

израиль

сша

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, турция, догу перинчек, нато, россия