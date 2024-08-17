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В Турции заявили, что Россия в Черном море борется против "пешек" США - РИА Новости, 17.08.2024
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09:00 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/rossija-1966733826.html
В Турции заявили, что Россия в Черном море борется против "пешек" США
В Турции заявили, что Россия в Черном море борется против "пешек" США - РИА Новости, 17.08.2024
В Турции заявили, что Россия в Черном море борется против "пешек" США
Россия борется на Чёрном море против "пешек" американского империализма и сторонников Израиля, США находятся в упадке как в экономическом, так и в вооружённом... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T09:00
2024-08-17T09:00
в мире
израиль
сша
турция
догу перинчек
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АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Россия борется на Чёрном море против "пешек" американского империализма и сторонников Израиля, США находятся в упадке как в экономическом, так и в вооружённом плане, заявил председатель турецкой партии "Родина" (VATAN) Догу Перинчек. "Россия борется против пешек американского империализма и сторонников Израиля на севере Черного моря. Иран и Йемен занимают решительную позицию на переднеазиатском фронте", - говорится в письменном заявлении Перинчека, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "США находятся в упадке как в экономическом, так и в вооружённом плане... (США - ред.) стоят перед необходимостью ухода из Западной Азии. Агрессия израильского сионизма зашла в тупик в Газе и в Палестине в целом. Соединённые Штаты пытаются сдержать Израиль. Израиль теряет даже поддержку западных стран", - добавил политик. По его словам, территориальная целостность и суверенитет Турции, Сирии, Ирака, Ирана, Азербайджана и России тесно взаимосвязаны. "Мы никогда не позволим США и Израилю создать на нашей родине второе государство Израиль под названием "Курдистан". Для этого мы намерены развивать солидарность и сотрудничество стран региона", - подчеркнул политик. Перинчек отметил, что "вооружённая кампания России против расширения НАТО на восток" отвечает интересам всего человечества. "Господство доллара было разрушено, а значит - рухнула и система вымогательства США. Дальнейший путь человечества и наших стран ясен. В условиях умирающей атлантической цивилизации Турция и её друзья займут своё место среди основателей новой цивилизации, поднимающейся из Азии", - сказал политик.
https://ria.ru/20231208/turtsiya-1914510135.html
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в мире, израиль, сша, турция, догу перинчек, нато, россия
В мире, Израиль, США, Турция, Догу Перинчек, НАТО, Россия
В Турции заявили, что Россия в Черном море борется против "пешек" США

Глава VATAN Перинчек: Россия борется против "пешек" американского империализма

© AP Photo / Efrem LukatskyБританский патрульный корабль OPV Trent в Черном море
Британский патрульный корабль OPV Trent в Черном море - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Британский патрульный корабль OPV Trent в Черном море. Архивное фото
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АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Россия борется на Чёрном море против "пешек" американского империализма и сторонников Израиля, США находятся в упадке как в экономическом, так и в вооружённом плане, заявил председатель турецкой партии "Родина" (VATAN) Догу Перинчек.
"Россия борется против пешек американского империализма и сторонников Израиля на севере Черного моря. Иран и Йемен занимают решительную позицию на переднеазиатском фронте", - говорится в письменном заявлении Перинчека, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Турецкая партия призвала вывести армию США с авиабазы "Инджирлик"
8 декабря 2023, 06:14
"США находятся в упадке как в экономическом, так и в вооружённом плане... (США - ред.) стоят перед необходимостью ухода из Западной Азии. Агрессия израильского сионизма зашла в тупик в Газе и в Палестине в целом. Соединённые Штаты пытаются сдержать Израиль. Израиль теряет даже поддержку западных стран", - добавил политик.
По его словам, территориальная целостность и суверенитет Турции, Сирии, Ирака, Ирана, Азербайджана и России тесно взаимосвязаны.
"Мы никогда не позволим США и Израилю создать на нашей родине второе государство Израиль под названием "Курдистан". Для этого мы намерены развивать солидарность и сотрудничество стран региона", - подчеркнул политик.
Перинчек отметил, что "вооружённая кампания России против расширения НАТО на восток" отвечает интересам всего человечества.
"Господство доллара было разрушено, а значит - рухнула и система вымогательства США. Дальнейший путь человечества и наших стран ясен. В условиях умирающей атлантической цивилизации Турция и её друзья займут своё место среди основателей новой цивилизации, поднимающейся из Азии", - сказал политик.
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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13 апреля, 23:11
 
В миреИзраильСШАТурцияДогу ПеринчекНАТОРоссия
 
 
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