https://ria.ru/20240817/rossija-1966724127.html

Россия может открыть отделение посольства в новой столице Индонезии

Россия может открыть отделение посольства в новой столице Индонезии - РИА Новости, 17.08.2024

Россия может открыть отделение посольства в новой столице Индонезии

Россия может рассмотреть вопрос открытия временного отделения посольства в новой столице Индонезии Нусантаре, где на ротационной основе могли бы работать... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T05:52

2024-08-17T05:52

2024-08-17T05:52

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ДЖАКАРТА, 17 авг - РИА Новости. Россия может рассмотреть вопрос открытия временного отделения посольства в новой столице Индонезии Нусантаре, где на ротационной основе могли бы работать российские дипломаты, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости. В субботу Индонезия в 79-й раз празднует свой День Независимости, причем впервые праздник проходит в новой столице страны - Нусантаре. Строящийся на острове Калимантан мегаполис должен решить проблему перенаселенности Джакарты, а также стать апофеозом независимой Индонезии, городом, свободным от "колониального зловония". Комментируя планы по переезду посольства в новую столицу, посол отметил, что не считает сообразным открывать в Нусатаре российское генконсульство - через какое-то время в городе может разместиться посольство уже со своим консульским отделом. "Максимум, для удобства и налаживания оперативной связи с МИД Индонезии, можно было бы подумать об открытии там на временной основе отделения посольства, где на ротационной основе могли бы работать российские дипломаты", - сообщил дипломат. По его словам, власти Индонезии пока не предложили российской дипмиссии участок под посольство в Нусантаре. "Слышали, что в новой столице имеется в виду выделить специальный район для посольств. О сроках переезда нас также не информировали", - добавил Толченов. В 2019 году президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что российские компании в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры новой столицы Индонезии.

https://ria.ru/20240707/indonezija-1958024207.html

https://ria.ru/20240706/bali-1957833163.html

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в мире, индонезия, джоко видодо, андрей руденко, россия