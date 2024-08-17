https://ria.ru/20240817/rossija-1966724127.html
Россия может открыть отделение посольства в новой столице Индонезии
Россия может открыть отделение посольства в новой столице Индонезии - РИА Новости, 17.08.2024
Россия может открыть отделение посольства в новой столице Индонезии
Россия может рассмотреть вопрос открытия временного отделения посольства в новой столице Индонезии Нусантаре, где на ротационной основе могли бы работать... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T05:52
2024-08-17T05:52
2024-08-17T05:52
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ДЖАКАРТА, 17 авг - РИА Новости. Россия может рассмотреть вопрос открытия временного отделения посольства в новой столице Индонезии Нусантаре, где на ротационной основе могли бы работать российские дипломаты, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости. В субботу Индонезия в 79-й раз празднует свой День Независимости, причем впервые праздник проходит в новой столице страны - Нусантаре. Строящийся на острове Калимантан мегаполис должен решить проблему перенаселенности Джакарты, а также стать апофеозом независимой Индонезии, городом, свободным от "колониального зловония". Комментируя планы по переезду посольства в новую столицу, посол отметил, что не считает сообразным открывать в Нусатаре российское генконсульство - через какое-то время в городе может разместиться посольство уже со своим консульским отделом. "Максимум, для удобства и налаживания оперативной связи с МИД Индонезии, можно было бы подумать об открытии там на временной основе отделения посольства, где на ротационной основе могли бы работать российские дипломаты", - сообщил дипломат. По его словам, власти Индонезии пока не предложили российской дипмиссии участок под посольство в Нусантаре. "Слышали, что в новой столице имеется в виду выделить специальный район для посольств. О сроках переезда нас также не информировали", - добавил Толченов. В 2019 году президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что российские компании в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры новой столицы Индонезии.
https://ria.ru/20240707/indonezija-1958024207.html
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в мире, индонезия, джоко видодо, андрей руденко, россия
В мире, Индонезия, Джоко Видодо, Андрей Руденко, Россия
Россия может открыть отделение посольства в новой столице Индонезии
Посол Толченов: РФ может открыть отделение посольства в новой столице Индонезии
ДЖАКАРТА, 17 авг - РИА Новости. Россия может рассмотреть вопрос открытия временного отделения посольства в новой столице Индонезии Нусантаре, где на ротационной основе могли бы работать российские дипломаты, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости.
В субботу Индонезия в 79-й раз празднует свой День Независимости, причем впервые праздник проходит в новой столице страны - Нусантаре. Строящийся на острове Калимантан мегаполис должен решить проблему перенаселенности Джакарты, а также стать апофеозом независимой Индонезии, городом, свободным от "колониального зловония".
Комментируя планы по переезду посольства в новую столицу, посол отметил, что не считает сообразным открывать в Нусатаре российское генконсульство - через какое-то время в городе может разместиться посольство уже со своим консульским отделом.
"Максимум, для удобства и налаживания оперативной связи с МИД Индонезии, можно было бы подумать об открытии там на временной основе отделения посольства, где на ротационной основе могли бы работать российские дипломаты", - сообщил дипломат.
По его словам, власти Индонезии пока не предложили российской дипмиссии участок под посольство в Нусантаре.
"Слышали, что в новой столице имеется в виду выделить специальный район для посольств. О сроках переезда нас также не информировали", - добавил Толченов.
В 2019 году президент Индонезии Джоко Видодо
объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко
заявил РИА Новости, что российские компании в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры новой столицы Индонезии.