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"Прямой конфликт". СМИ раскрыли, какой указ США отдали ВСУ под Курском - РИА Новости, 17.08.2024
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13:05 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/reuters-1966757090.html
"Прямой конфликт". СМИ раскрыли, какой указ США отдали ВСУ под Курском
"Прямой конфликт". СМИ раскрыли, какой указ США отдали ВСУ под Курском - РИА Новости, 17.08.2024
"Прямой конфликт". СМИ раскрыли, какой указ США отдали ВСУ под Курском
США ограничили Вооруженные силы Украины в использовании своего оружия в Курской области, поскольку боятся прямого конфликта с Россией, сообщает Reuters. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:05
2024-08-17T13:05
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россия
сша
николай патрушев
нато
вооруженные силы украины
в мире
политика
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США ограничили Вооруженные силы Украины в использовании своего оружия в Курской области, поскольку боятся прямого конфликта с Россией, сообщает Reuters."По словам одного американского чиновника, пожелавшего не раскрывать свое имя, если Украина начнет брать под контроль российские деревни и другие невоенные цели, используя американские оружие и технику, то это можно расценивать как выход за пределы ограничений, установленных США с целью как раз избежать любого намека на прямой конфликт между НАТО и Россией", — говорится в материале.В субботу газета Times со ссылкой на источник в британском правительстве также сообщила, что Великобритания не разрешает Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow из-за позиции Вашингтона.Накануне помощник президента России Николай Патрушев, нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России. Он добавил, что "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов".
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украина, россия, сша, николай патрушев, нато, вооруженные силы украины, в мире, политика, курская область
Украина, Россия, США, Николай Патрушев, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика, Курская область
"Прямой конфликт". СМИ раскрыли, какой указ США отдали ВСУ под Курском

Reuters: США ограничили ВСУ в использовании своего оружия в Курской области

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США ограничили Вооруженные силы Украины в использовании своего оружия в Курской области, поскольку боятся прямого конфликта с Россией, сообщает Reuters.
«
"По словам одного американского чиновника, пожелавшего не раскрывать свое имя, если Украина начнет брать под контроль российские деревни и другие невоенные цели, используя американские оружие и технику, то это можно расценивать как выход за пределы ограничений, установленных США с целью как раз избежать любого намека на прямой конфликт между НАТО и Россией", — говорится в материале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
В Китае сделали предупреждение из-за действий ВСУ в Курской области
Вчера, 12:20
В субботу газета Times со ссылкой на источник в британском правительстве также сообщила, что Великобритания не разрешает Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow из-за позиции Вашингтона.
Накануне помощник президента России Николай Патрушев, нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России. Он добавил, что "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов".
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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УкраинаРоссияСШАНиколай ПатрушевНАТОВооруженные силы УкраиныВ миреПолитикаКурская область
 
 
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