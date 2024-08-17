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"Прямой конфликт". СМИ раскрыли, какой указ США отдали ВСУ под Курском

"Прямой конфликт". СМИ раскрыли, какой указ США отдали ВСУ под Курском - РИА Новости, 17.08.2024

"Прямой конфликт". СМИ раскрыли, какой указ США отдали ВСУ под Курском

США ограничили Вооруженные силы Украины в использовании своего оружия в Курской области, поскольку боятся прямого конфликта с Россией, сообщает Reuters. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T13:05

2024-08-17T13:05

2024-08-17T13:05

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США ограничили Вооруженные силы Украины в использовании своего оружия в Курской области, поскольку боятся прямого конфликта с Россией, сообщает Reuters."По словам одного американского чиновника, пожелавшего не раскрывать свое имя, если Украина начнет брать под контроль российские деревни и другие невоенные цели, используя американские оружие и технику, то это можно расценивать как выход за пределы ограничений, установленных США с целью как раз избежать любого намека на прямой конфликт между НАТО и Россией", — говорится в материале.В субботу газета Times со ссылкой на источник в британском правительстве также сообщила, что Великобритания не разрешает Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow из-за позиции Вашингтона.Накануне помощник президента России Николай Патрушев, нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России. Он добавил, что "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов".

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украина, россия, сша, николай патрушев, нато, вооруженные силы украины, в мире, политика, курская область