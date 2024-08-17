https://ria.ru/20240817/rbk-1966788480.html

СМИ рассказали, почему у россиян возникают проблемы с работой VPN-сервисов

СМИ рассказали, почему у россиян возникают проблемы с работой VPN-сервисов - РИА Новости, 17.08.2024

СМИ рассказали, почему у россиян возникают проблемы с работой VPN-сервисов

Бесплатные приложения VPN-сервисов не справляются с нагрузкой пользователей, пишет РБК. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T17:20

2024-08-17T17:20

2024-08-17T17:20

общество

технологии

россия

дмитрий песков

youtube

google

рбк (медиагруппа)

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961490418_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_57d158e82d95309b450b14ed8fd51491.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бесплатные приложения VPN-сервисов не справляются с нагрузкой пользователей, пишет РБК.Журналисты издания проанализировали отзывы пользователей различных приложений VPN-сервисов и ответы их разработчиков и указали, что проблемы с их работой связаны с перегрузкой их серверов. Они предполагают, что это связано с замедлением YouTube, поскольку именно ради просмотра роликов на нем многие стали использовать сервисы VPN.Некоторые разработчики предлагают пользователям переходить на платные подписки, чтобы таким образом обеспечить ресурсы для работы сервисов и улучшать их качество, отметили в статье.Компания Apple 4 июля по требованиям Роскомнадзора заблокировала 25 приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store. С 1 марта ведомство блокирует информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы."Ростелеком" сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в России.Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.Как сообщал РИА Новости Google, компания уведомлена, что некоторые россияне не могут получить доступ к YouTube, но проблема не на стороне видеохостинга и это не результат технического сбоя.

https://ria.ru/20240605/zapret-1950732974.html

https://ria.ru/20240815/youtube-1966443422.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, дмитрий песков, youtube, google, рбк (медиагруппа), александр хинштейн