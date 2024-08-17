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СМИ рассказали, почему у россиян возникают проблемы с работой VPN-сервисов - РИА Новости, 17.08.2024
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17:20 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/rbk-1966788480.html
СМИ рассказали, почему у россиян возникают проблемы с работой VPN-сервисов
СМИ рассказали, почему у россиян возникают проблемы с работой VPN-сервисов - РИА Новости, 17.08.2024
СМИ рассказали, почему у россиян возникают проблемы с работой VPN-сервисов
Бесплатные приложения VPN-сервисов не справляются с нагрузкой пользователей, пишет РБК. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T17:20
2024-08-17T17:20
общество
технологии
россия
дмитрий песков
youtube
google
рбк (медиагруппа)
александр хинштейн
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бесплатные приложения VPN-сервисов не справляются с нагрузкой пользователей, пишет РБК.Журналисты издания проанализировали отзывы пользователей различных приложений VPN-сервисов и ответы их разработчиков и указали, что проблемы с их работой связаны с перегрузкой их серверов. Они предполагают, что это связано с замедлением YouTube, поскольку именно ради просмотра роликов на нем многие стали использовать сервисы VPN.Некоторые разработчики предлагают пользователям переходить на платные подписки, чтобы таким образом обеспечить ресурсы для работы сервисов и улучшать их качество, отметили в статье.Компания Apple 4 июля по требованиям Роскомнадзора заблокировала 25 приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store. С 1 марта ведомство блокирует информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы."Ростелеком" сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в России.Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.Как сообщал РИА Новости Google, компания уведомлена, что некоторые россияне не могут получить доступ к YouTube, но проблема не на стороне видеохостинга и это не результат технического сбоя.
https://ria.ru/20240605/zapret-1950732974.html
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РИА Новости
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общество, технологии, россия, дмитрий песков, youtube, google, рбк (медиагруппа), александр хинштейн
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Песков, YouTube, Google, РБК (медиагруппа), Александр Хинштейн
СМИ рассказали, почему у россиян возникают проблемы с работой VPN-сервисов

РБК: бесплатные приложения VPN-сервисов не справляются с нагрузкой пользователей

© iStock.com / Midnight StudioОповещение об угрозе на экране смартфона
Оповещение об угрозе на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© iStock.com / Midnight Studio
Оповещение об угрозе на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бесплатные приложения VPN-сервисов не справляются с нагрузкой пользователей, пишет РБК.
Журналисты издания проанализировали отзывы пользователей различных приложений VPN-сервисов и ответы их разработчиков и указали, что проблемы с их работой связаны с перегрузкой их серверов. Они предполагают, что это связано с замедлением YouTube, поскольку именно ради просмотра роликов на нем многие стали использовать сервисы VPN.
Некоторые разработчики предлагают пользователям переходить на платные подписки, чтобы таким образом обеспечить ресурсы для работы сервисов и улучшать их качество, отметили в статье.
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Компания Apple 4 июля по требованиям Роскомнадзора заблокировала 25 приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store. С 1 марта ведомство блокирует информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.
"Ростелеком" сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в России.
Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
Как сообщал РИА Новости Google, компания уведомлена, что некоторые россияне не могут получить доступ к YouTube, но проблема не на стороне видеохостинга и это не результат технического сбоя.
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ОбществоТехнологииРоссияДмитрий ПесковYouTubeGoogleРБК (медиагруппа)Александр Хинштейн
 
 
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