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При обстреле Старомихайловки пострадала женщина - РИА Новости, 17.08.2024
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21:41 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/ranenaya-1966817188.html
При обстреле Старомихайловки пострадала женщина
При обстреле Старомихайловки пострадала женщина - РИА Новости, 17.08.2024
При обстреле Старомихайловки пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Старомихайловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T21:41
2024-08-17T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
старомихайловка
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Старомихайловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, в результате обстрела пгт (поселок городского типа - ред.) Старомихайловка по улице Ленина осколочное ранение получила женщина 1954 года рождения", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале, за сегодняшний день от ударов ВСУ пострадали девять человек. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
старомихайловка
донецкая народная республика
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в мире, жкх, старомихайловка, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
При обстреле Старомихайловки пострадала женщина

Кулемзин: при обстреле ВСУ Старомихайловки женщина получила осколочное ранение

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Старомихайловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«
"По предварительным данным, в результате обстрела пгт (поселок городского типа - ред.) Старомихайловка по улице Ленина осколочное ранение получила женщина 1954 года рождения", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале, за сегодняшний день от ударов ВСУ пострадали девять человек.
Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХСтаромихайловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Денис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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