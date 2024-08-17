https://ria.ru/20240817/ranenaya-1966817188.html
При обстреле Старомихайловки пострадала женщина
При обстреле Старомихайловки пострадала женщина - РИА Новости, 17.08.2024
При обстреле Старомихайловки пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Старомихайловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T21:41
2024-08-17T21:41
2024-08-17T21:41
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старомихайловка
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Старомихайловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, в результате обстрела пгт (поселок городского типа - ред.) Старомихайловка по улице Ленина осколочное ранение получила женщина 1954 года рождения", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале, за сегодняшний день от ударов ВСУ пострадали девять человек. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Старомихайловки пострадала женщина
Кулемзин: при обстреле ВСУ Старомихайловки женщина получила осколочное ранение