https://ria.ru/20240817/ranenaya-1966817188.html

При обстреле Старомихайловки пострадала женщина

При обстреле Старомихайловки пострадала женщина - РИА Новости, 17.08.2024

При обстреле Старомихайловки пострадала женщина

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Старомихайловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T21:41

2024-08-17T21:41

2024-08-17T21:41

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

старомихайловка

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Старомихайловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, в результате обстрела пгт (поселок городского типа - ред.) Старомихайловка по улице Ленина осколочное ранение получила женщина 1954 года рождения", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале, за сегодняшний день от ударов ВСУ пострадали девять человек. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

старомихайловка

донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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