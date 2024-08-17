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Путин назначил Сергея Бутина первым замглавы МИД - РИА Новости, 17.08.2024
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16:30 17.08.2024 (обновлено: 17:28 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/putin-1966781558.html
Путин назначил Сергея Бутина первым замглавы МИД
Путин назначил Сергея Бутина первым замглавы МИД - РИА Новости, 17.08.2024
Путин назначил Сергея Бутина первым замглавы МИД
Президент Владимир Путин назначил Сергея Бутина первым заместителем министра иностранных дел России, соответствующий указ разместили на сайте официального... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:30
2024-08-17T17:28
политика
россия
владимир путин
сергей бутин
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Сергея Бутина первым заместителем министра иностранных дел России, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Бутина Сергея Владимировича первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 17 августа.Бутин родился в 1964 году. Он окончил институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова в 1987 году, работает в МИД с 1996-го. В 2010-2011 годах был генеральным консулом России в японском Ниигате, а в 2011-2013 — занимал должность советника-посланника посольства в Японии. В 2013-2017 годах — заместитель директора генерального секретариата МИД, затем возглавил это подразделение, также став членом коллегии МИД. С мая 2023 года занимал должность заместителя министра иностранных дел.
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политика, россия, владимир путин, сергей бутин
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Бутин
Путин назначил Сергея Бутина первым замглавы МИД

Путин назначил Сергея Бутина первым замминистра иностранных дел России

© Фото : МИД РФСергей Бутин
Сергей Бутин - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : МИД РФ
Сергей Бутин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Сергея Бутина первым заместителем министра иностранных дел России, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Бутина Сергея Владимировича первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 17 августа.
Бутин родился в 1964 году. Он окончил институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова в 1987 году, работает в МИД с 1996-го. В 2010-2011 годах был генеральным консулом России в японском Ниигате, а в 2011-2013 — занимал должность советника-посланника посольства в Японии. В 2013-2017 годах — заместитель директора генерального секретариата МИД, затем возглавил это подразделение, также став членом коллегии МИД. С мая 2023 года занимал должность заместителя министра иностранных дел.
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