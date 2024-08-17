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Украинцы устроили акцию протеста в Варшаве - РИА Новости, 17.08.2024
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20:00 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/protest-1966807207.html
Украинцы устроили акцию протеста в Варшаве
Украинцы устроили акцию протеста в Варшаве - РИА Новости, 17.08.2024
Украинцы устроили акцию протеста в Варшаве
Несколько десятков граждан Украины устроили акцию протеста у консульства в Варшаве с требованием выдать им паспорта, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T20:00
2024-08-17T20:00
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Несколько десятков граждан Украины устроили акцию протеста у консульства в Варшаве с требованием выдать им паспорта, сообщило издание "Страна.ua".На кадрах опубликованного в СМИ видео люди держат в руках плакаты с надписями "Мы не рабы, отдайте паспорт". Выяснилось, что им не выдают паспорта, которые уже были оплачены и изготовлены. На видео также попал сотрудник консульства, который предложил присутствующим писать обращения. Издание утверждает, что чиновник также предложил мужчинам возвращаться на Украину.Ранее сообщалось, что мужчины — граждане Украины, находящиеся за границей, не смогут получить или обновить водительское удостоверение, если не обновили свои военно-учетные данные.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, украина, варшава, польша
В мире, Украина, Варшава, Польша
Украинцы устроили акцию протеста в Варшаве

"Страна.ua": в Варшаве украинцы вышли на акцию протеста из-за паспортов

© СоцсетиМитинг перед зданием консульства Украины в Варшаве
Митинг перед зданием консульства Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Соцсети
Митинг перед зданием консульства Украины в Варшаве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Несколько десятков граждан Украины устроили акцию протеста у консульства в Варшаве с требованием выдать им паспорта, сообщило издание "Страна.ua".
На кадрах опубликованного в СМИ видео люди держат в руках плакаты с надписями "Мы не рабы, отдайте паспорт". Выяснилось, что им не выдают паспорта, которые уже были оплачены и изготовлены. На видео также попал сотрудник консульства, который предложил присутствующим писать обращения. Издание утверждает, что чиновник также предложил мужчинам возвращаться на Украину.
Ранее сообщалось, что мужчины — граждане Украины, находящиеся за границей, не смогут получить или обновить водительское удостоверение, если не обновили свои военно-учетные данные.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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