https://ria.ru/20240817/primore-1966785861.html

В Хасанском округе Приморья восстановили электроснабжение

В Хасанском округе Приморья восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.08.2024

В Хасанском округе Приморья восстановили электроснабжение

Электроснабжение полностью восстановили в Хасанском округе Приморья, сообщили РИА Новости в администрации округа. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T17:02

2024-08-17T17:02

2024-08-17T17:08

масштабное отключение света в приморье

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Электроснабжение полностью восстановили в Хасанском округе Приморья, сообщили РИА Новости в администрации округа.В субботу исполняющая обязанности министра энергетики региона Елена Шиш сообщила, что локальные отключения света еще есть во Владивостоке и Хасанском округе Приморья, аварийные бригады продолжают работу. Во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС) вечером в субботу сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановлено во Владивостоке, отключений в городе нет."В Хасанском округе свет есть везде - в Безверхово включили в 16.05 (09.05 мск)", - сообщил собеседник агентства.В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко в свою очередь заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам.

https://ria.ru/20240816/energija-1966576002.html

https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965094646.html

приморский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

масштабное отключение света в приморье, приморский край, происшествия