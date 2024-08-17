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В Хасанском округе Приморья восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.08.2024
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17:02 17.08.2024 (обновлено: 17:08 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/primore-1966785861.html
В Хасанском округе Приморья восстановили электроснабжение
В Хасанском округе Приморья восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.08.2024
В Хасанском округе Приморья восстановили электроснабжение
Электроснабжение полностью восстановили в Хасанском округе Приморья, сообщили РИА Новости в администрации округа. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T17:02
2024-08-17T17:08
масштабное отключение света в приморье
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Электроснабжение полностью восстановили в Хасанском округе Приморья, сообщили РИА Новости в администрации округа.В субботу исполняющая обязанности министра энергетики региона Елена Шиш сообщила, что локальные отключения света еще есть во Владивостоке и Хасанском округе Приморья, аварийные бригады продолжают работу. Во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС) вечером в субботу сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановлено во Владивостоке, отключений в городе нет."В Хасанском округе свет есть везде - в Безверхово включили в 16.05 (09.05 мск)", - сообщил собеседник агентства.В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко в свою очередь заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам.
https://ria.ru/20240816/energija-1966576002.html
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масштабное отключение света в приморье, приморский край, происшествия
Масштабное отключение света в Приморье, Приморский край, Происшествия
В Хасанском округе Приморья восстановили электроснабжение

Власти Приморья сообщили о восстановлении электроснабжения в Хасанском округе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Линии электропередач. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Электроснабжение полностью восстановили в Хасанском округе Приморья, сообщили РИА Новости в администрации округа.
В субботу исполняющая обязанности министра энергетики региона Елена Шиш сообщила, что локальные отключения света еще есть во Владивостоке и Хасанском округе Приморья, аварийные бригады продолжают работу. Во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС) вечером в субботу сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановлено во Владивостоке, отключений в городе нет.
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"В Хасанском округе свет есть везде - в Безверхово включили в 16.05 (09.05 мск)", - сообщил собеседник агентства.
В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко в свою очередь заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам.
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