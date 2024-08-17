В Хасанском округе Приморья восстановили электроснабжение
Власти Приморья сообщили о восстановлении электроснабжения в Хасанском округе
Линии электропередач. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Электроснабжение полностью восстановили в Хасанском округе Приморья, сообщили РИА Новости в администрации округа.
В субботу исполняющая обязанности министра энергетики региона Елена Шиш сообщила, что локальные отключения света еще есть во Владивостоке и Хасанском округе Приморья, аварийные бригады продолжают работу. Во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС) вечером в субботу сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановлено во Владивостоке, отключений в городе нет.
"В Хасанском округе свет есть везде - в Безверхово включили в 16.05 (09.05 мск)", - сообщил собеседник агентства.
В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко в свою очередь заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам.
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