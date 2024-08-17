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Во Владивостоке и Хасанском округе остались локальные отключения света - РИА Новости, 17.08.2024
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06:14 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/primore-1966724989.html
Во Владивостоке и Хасанском округе остались локальные отключения света
Во Владивостоке и Хасанском округе остались локальные отключения света - РИА Новости, 17.08.2024
Во Владивостоке и Хасанском округе остались локальные отключения света
Локальные отключения света еще есть во Владивостоке и Хасанском округе Приморья, аварийные бригады продолжают работу, сообщила исполняющая обязанности министра... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T06:14
2024-08-17T06:14
владивосток
приморский край
происшествия
олег кожемяко
масштабное отключение света в приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Локальные отключения света еще есть во Владивостоке и Хасанском округе Приморья, аварийные бригады продолжают работу, сообщила исполняющая обязанности министра энергетики региона Елена Шиш. В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко в свою очередь заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам. "Имеются некоторые отключения по Владивостоку, в Хасанском округе поступают заявки, поэтому аварийные бригады сетевых организаций в данном направлении ещё работают...Аварийные бригады продолжают свою работу на территории Приморского края по локальным отключениям", - сказала Шиш в видео, опубликованном в Telegram-канале правительства региона. По ее словам, 17 августа, в субботу, в 06.00 (23.00 пятницы мск) режим работы энергосистемы Приморского края был восстановлен. "Подстанция "Безверхово" включена в работу, набирает нагрузку. В течение 1-2 часов запитают всех потребителей", - позже уточнили в правительстве региона.
https://ria.ru/20240731/avariya-1963297938.html
https://ria.ru/20240708/lep-1958212807.html
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владивосток, приморский край, происшествия, олег кожемяко, масштабное отключение света в приморье
Владивосток, Приморский край, Происшествия, Олег Кожемяко, Масштабное отключение света в Приморье
Во Владивостоке и Хасанском округе остались локальные отключения света

Минэнерго Приморья: локальные отключения есть во Владивостоке и Хасанском округе

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Локальные отключения света еще есть во Владивостоке и Хасанском округе Приморья, аварийные бригады продолжают работу, сообщила исполняющая обязанности министра энергетики региона Елена Шиш.
В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко в свою очередь заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам.
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"Имеются некоторые отключения по Владивостоку, в Хасанском округе поступают заявки, поэтому аварийные бригады сетевых организаций в данном направлении ещё работают...Аварийные бригады продолжают свою работу на территории Приморского края по локальным отключениям", - сказала Шиш в видео, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.
По ее словам, 17 августа, в субботу, в 06.00 (23.00 пятницы мск) режим работы энергосистемы Приморского края был восстановлен.
"Подстанция "Безверхово" включена в работу, набирает нагрузку. В течение 1-2 часов запитают всех потребителей", - позже уточнили в правительстве региона.
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