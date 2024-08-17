https://ria.ru/20240817/primore-1966723619.html

В Приморье создали комиссию Ростехнадзора по расследовании энергоаварии

В Приморье создали комиссию Ростехнадзора по расследовании энергоаварии - РИА Новости, 17.08.2024

В Приморье создали комиссию Ростехнадзора по расследовании энергоаварии

Создана комиссия Дальневосточного управления Ростехнадзора по расследованию энергоаварии в Приморье, сообщила исполняющая обязанности министра энергетики... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T05:25

2024-08-17T05:25

2024-08-17T05:25

олег кожемяко

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

масштабное отключение света в приморье

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Создана комиссия Дальневосточного управления Ростехнадзора по расследованию энергоаварии в Приморье, сообщила исполняющая обязанности министра энергетики региона Елена Шиш. В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко в свою очередь заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам. "Создана комиссия по расследованию аварии.. (на сети 500 кВт - ред.) Дальневосточного управления Ростехнадзора города Хабаровска", - сказала Шиш в видео, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.

https://ria.ru/20240731/avariya-1963297938.html

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олег кожемяко, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), масштабное отключение света в приморье, происшествия