https://ria.ru/20240817/prigovor-1966794213.html

Адвокат осужденной за госизмену гражданки США и России обжаловал приговор

Адвокат осужденной за госизмену гражданки США и России обжаловал приговор - РИА Новости, 17.08.2024

Адвокат осужденной за госизмену гражданки США и России обжаловал приговор

Адвокат обжаловал приговор гражданке США и РФ Ксении Карелиной, осужденной к 12 годам колонии общего режима за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T18:08

2024-08-17T18:08

2024-08-17T18:08

происшествия

россия

сша

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Адвокат обжаловал приговор гражданке США и РФ Ксении Карелиной, осужденной к 12 годам колонии общего режима за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. "Подтверждаю, вчера вечером поступила жалоба", – сказала собеседница агентства. В феврале ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. В четверг, 15 августа, Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима, ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в 300 тысяч рублей. Гособвинение просило для фигурантки 15 лет колонии с последующим ограничением свободы на два года и штрафом в 500 тысяч рублей. Как отмечал журналистам гособвинитель, решение о подаче апелляционного представления на приговор будет принято после его изучения. В свою очередь, адвокат Карелиной Михаил Мушаилов сообщал РИА Новости, что будет обжаловать приговор суда в части того, что суд не назначил его подзащитной наказание не ниже низшего предела, 12 лет. Юрист пояснял, что начнет процесс обмена Карелиной – такое пожелание было высказано ее родителями. Также Мушаилов уточнял журналистам, что Карелина, приговоренная к 12 годам колонии за донат украинской армии, отправила порядка 50 долларов единожды. Свою вину она признала.

https://ria.ru/20240817/prigovor-1966765197.html

https://ria.ru/20240816/prigovor-1966600635.html

https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, сша