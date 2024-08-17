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Адвокат осужденной за госизмену гражданки США и России обжаловал приговор - РИА Новости, 17.08.2024
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18:08 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/prigovor-1966794213.html
Адвокат осужденной за госизмену гражданки США и России обжаловал приговор
Адвокат осужденной за госизмену гражданки США и России обжаловал приговор - РИА Новости, 17.08.2024
Адвокат осужденной за госизмену гражданки США и России обжаловал приговор
Адвокат обжаловал приговор гражданке США и РФ Ксении Карелиной, осужденной к 12 годам колонии общего режима за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T18:08
2024-08-17T18:08
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Адвокат обжаловал приговор гражданке США и РФ Ксении Карелиной, осужденной к 12 годам колонии общего режима за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. "Подтверждаю, вчера вечером поступила жалоба", – сказала собеседница агентства. В феврале ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. В четверг, 15 августа, Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима, ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в 300 тысяч рублей. Гособвинение просило для фигурантки 15 лет колонии с последующим ограничением свободы на два года и штрафом в 500 тысяч рублей. Как отмечал журналистам гособвинитель, решение о подаче апелляционного представления на приговор будет принято после его изучения. В свою очередь, адвокат Карелиной Михаил Мушаилов сообщал РИА Новости, что будет обжаловать приговор суда в части того, что суд не назначил его подзащитной наказание не ниже низшего предела, 12 лет. Юрист пояснял, что начнет процесс обмена Карелиной – такое пожелание было высказано ее родителями. Также Мушаилов уточнял журналистам, что Карелина, приговоренная к 12 годам колонии за донат украинской армии, отправила порядка 50 долларов единожды. Свою вину она признала.
https://ria.ru/20240817/prigovor-1966765197.html
https://ria.ru/20240816/prigovor-1966600635.html
https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html
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происшествия, россия, сша
Происшествия, Россия, США
Адвокат осужденной за госизмену гражданки США и России обжаловал приговор

Адвокат обжаловал приговор гражданке США и РФ, получившей 12 лет за госизмену

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкГражданка РФ и США Ксения Карелина, обвиняемая в госизмене
Гражданка РФ и США Ксения Карелина, обвиняемая в госизмене - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Антон Буценко
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Гражданка РФ и США Ксения Карелина, обвиняемая в госизмене. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Адвокат обжаловал приговор гражданке США и РФ Ксении Карелиной, осужденной к 12 годам колонии общего режима за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
"Подтверждаю, вчера вечером поступила жалоба", – сказала собеседница агентства.
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Россиянин получил 6,5 года за попытку вступить в РДК*
Вчера, 14:23
В феврале ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
В четверг, 15 августа, Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима, ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в 300 тысяч рублей.
Гособвинение просило для фигурантки 15 лет колонии с последующим ограничением свободы на два года и штрафом в 500 тысяч рублей. Как отмечал журналистам гособвинитель, решение о подаче апелляционного представления на приговор будет принято после его изучения.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Жителю Хабаровска, перечислившему деньги РДК*, вынесли приговор
16 августа, 14:21
В свою очередь, адвокат Карелиной Михаил Мушаилов сообщал РИА Новости, что будет обжаловать приговор суда в части того, что суд не назначил его подзащитной наказание не ниже низшего предела, 12 лет. Юрист пояснял, что начнет процесс обмена Карелиной – такое пожелание было высказано ее родителями.
Также Мушаилов уточнял журналистам, что Карелина, приговоренная к 12 годам колонии за донат украинской армии, отправила порядка 50 долларов единожды. Свою вину она признала.
Задержание жителя Новокузнецка за госизмену - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
ФСБ расценила отправку жителем Новокузнецка денег ВСУ как госизмену
22 января, 09:51
 
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