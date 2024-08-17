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В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием грузовика и иномарки - РИА Новости, 17.08.2024
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08:53 17.08.2024 (обновлено: 11:05 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/priangare-1966733489.html
В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием грузовика и иномарки
В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием грузовика и иномарки - РИА Новости, 17.08.2024
В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием грузовика и иномарки
Два человека, в том числе семилетний ребенок, погибли в ДТП с участием большегруза и иномарки в Приангарье, еще двое госпитализированы, сообщает Иркутская... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T08:53
2024-08-17T11:05
происшествия
авто
hyundai creta
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ИРКУТСК, 17 авг - РИА Новости. Два человека, в том числе семилетний ребенок, погибли в ДТП с участием большегруза и иномарки в Приангарье, еще двое госпитализированы, сообщает Иркутская областная прокуратура. По данным надзорного ведомства, на автодороге "Киренск-Казачинское" вблизи села Красноярово автомобиль Hyundai Palisade столкнулся с грузовиком Scania. "В результате столкновения 40-летний водитель кроссовера и его семилетний сын получили травмы, не совместимые с жизнью, от которых скончались. В больницу госпитализированы его супруга и девятилетняя дочь", - говорится в сообщении. Прокуратура поставила на контроль результаты проверки, организованной сотрудниками полиции.
https://ria.ru/20240816/cheljabinsk-1966542366.html
https://ria.ru/20240815/podolsk-1966340066.html
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происшествия, авто, hyundai creta
Происшествия, Авто, Hyundai Creta
В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием грузовика и иномарки

В ДТП в Приангарье погибли два человека, в том числе семилетний ребенок

© Фото : Госавтоинспекция Иркутской области/ВКонтактеДТП на автодороге "Киренск-Казачинское" в 26 километрах от села Красноярово в Иркутской области
ДТП на автодороге Киренск-Казачинское в 26 километрах от села Красноярово в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : Госавтоинспекция Иркутской области/ВКонтакте
ДТП на автодороге "Киренск-Казачинское" в 26 километрах от села Красноярово в Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 17 авг - РИА Новости. Два человека, в том числе семилетний ребенок, погибли в ДТП с участием большегруза и иномарки в Приангарье, еще двое госпитализированы, сообщает Иркутская областная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, на автодороге "Киренск-Казачинское" вблизи села Красноярово автомобиль Hyundai Palisade столкнулся с грузовиком Scania.
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"В результате столкновения 40-летний водитель кроссовера и его семилетний сын получили травмы, не совместимые с жизнью, от которых скончались. В больницу госпитализированы его супруга и девятилетняя дочь", - говорится в сообщении.
Прокуратура поставила на контроль результаты проверки, организованной сотрудниками полиции.
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