https://ria.ru/20240817/priangare-1966733489.html

В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием грузовика и иномарки

В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием грузовика и иномарки - РИА Новости, 17.08.2024

В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием грузовика и иномарки

Два человека, в том числе семилетний ребенок, погибли в ДТП с участием большегруза и иномарки в Приангарье, еще двое госпитализированы, сообщает Иркутская... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T08:53

2024-08-17T08:53

2024-08-17T11:05

происшествия

авто

hyundai creta

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ИРКУТСК, 17 авг - РИА Новости. Два человека, в том числе семилетний ребенок, погибли в ДТП с участием большегруза и иномарки в Приангарье, еще двое госпитализированы, сообщает Иркутская областная прокуратура. По данным надзорного ведомства, на автодороге "Киренск-Казачинское" вблизи села Красноярово автомобиль Hyundai Palisade столкнулся с грузовиком Scania. "В результате столкновения 40-летний водитель кроссовера и его семилетний сын получили травмы, не совместимые с жизнью, от которых скончались. В больницу госпитализированы его супруга и девятилетняя дочь", - говорится в сообщении. Прокуратура поставила на контроль результаты проверки, организованной сотрудниками полиции.

https://ria.ru/20240816/cheljabinsk-1966542366.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, hyundai creta