https://ria.ru/20240817/predmet-1966799169.html
"Граната", с которой пытались пройти в мечеть в Москве, оказалась сувениром
"Граната", с которой пытались пройти в мечеть в Москве, оказалась сувениром - РИА Новости, 17.08.2024
"Граната", с которой пытались пройти в мечеть в Москве, оказалась сувениром
Предмет, с которым два человека пытались пройти на территорию мусульманского комплекса Соборной мечети, оказался сувениром и не представляет опасности, сообщили РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T18:56
2024-08-17T18:56
2024-08-17T18:56
происшествия
турция
москва
дамир мухетдинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138356/57/1383565770_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d64c65fbd41669ca8b84607d7f73087e.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Предмет, с которым два человека пытались пройти на территорию мусульманского комплекса Соборной мечети, оказался сувениром и не представляет опасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Ранее первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов рассказал РИА Новости, что два гражданина с паспортами Турции были задержаны охраной Соборной мечети Москвы на входе в комплекс. По его словам, они пытались пронести на территорию мусульманского комплекса гранату "Ф-1" без взрывчатого вещества. "Сегодня в полицию поступило сообщение, что в Выползовом переулке находятся неизвестные с подозрительным предметом. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе проверки установлено, что данный предмет является сувенирной продукцией и никакой опасности не представляет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240703/nikab-1957215442.html
турция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138356/57/1383565770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dfbc5e5d55ea0b484fbbac28cf7e3692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, турция, москва, дамир мухетдинов
Происшествия, Турция, Москва, Дамир Мухетдинов
"Граната", с которой пытались пройти в мечеть в Москве, оказалась сувениром
МВД: предмет, с которым пытались пройти в Соборную мечеть, оказался сувениром