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"Граната", с которой пытались пройти в мечеть в Москве, оказалась сувениром - РИА Новости, 17.08.2024
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18:56 17.08.2024
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"Граната", с которой пытались пройти в мечеть в Москве, оказалась сувениром
"Граната", с которой пытались пройти в мечеть в Москве, оказалась сувениром - РИА Новости, 17.08.2024
"Граната", с которой пытались пройти в мечеть в Москве, оказалась сувениром
Предмет, с которым два человека пытались пройти на территорию мусульманского комплекса Соборной мечети, оказался сувениром и не представляет опасности, сообщили РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T18:56
2024-08-17T18:56
происшествия
турция
москва
дамир мухетдинов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Предмет, с которым два человека пытались пройти на территорию мусульманского комплекса Соборной мечети, оказался сувениром и не представляет опасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Ранее первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов рассказал РИА Новости, что два гражданина с паспортами Турции были задержаны охраной Соборной мечети Москвы на входе в комплекс. По его словам, они пытались пронести на территорию мусульманского комплекса гранату "Ф-1" без взрывчатого вещества. "Сегодня в полицию поступило сообщение, что в Выползовом переулке находятся неизвестные с подозрительным предметом. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе проверки установлено, что данный предмет является сувенирной продукцией и никакой опасности не представляет", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, турция, москва, дамир мухетдинов
Происшествия, Турция, Москва, Дамир Мухетдинов
"Граната", с которой пытались пройти в мечеть в Москве, оказалась сувениром

МВД: предмет, с которым пытались пройти в Соборную мечеть, оказался сувениром

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСоборная мечеть в Москве
Соборная мечеть в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Соборная мечеть в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Предмет, с которым два человека пытались пройти на территорию мусульманского комплекса Соборной мечети, оказался сувениром и не представляет опасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Ранее первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов рассказал РИА Новости, что два гражданина с паспортами Турции были задержаны охраной Соборной мечети Москвы на входе в комплекс. По его словам, они пытались пронести на территорию мусульманского комплекса гранату "Ф-1" без взрывчатого вещества.
«
"Сегодня в полицию поступило сообщение, что в Выползовом переулке находятся неизвестные с подозрительным предметом. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе проверки установлено, что данный предмет является сувенирной продукцией и никакой опасности не представляет", - сказал собеседник агентства.
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