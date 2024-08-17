https://ria.ru/20240817/predmet-1966799169.html

"Граната", с которой пытались пройти в мечеть в Москве, оказалась сувениром

"Граната", с которой пытались пройти в мечеть в Москве, оказалась сувениром - РИА Новости, 17.08.2024

"Граната", с которой пытались пройти в мечеть в Москве, оказалась сувениром

Предмет, с которым два человека пытались пройти на территорию мусульманского комплекса Соборной мечети, оказался сувениром и не представляет опасности, сообщили РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T18:56

2024-08-17T18:56

2024-08-17T18:56

происшествия

турция

москва

дамир мухетдинов

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Предмет, с которым два человека пытались пройти на территорию мусульманского комплекса Соборной мечети, оказался сувениром и не представляет опасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Ранее первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов рассказал РИА Новости, что два гражданина с паспортами Турции были задержаны охраной Соборной мечети Москвы на входе в комплекс. По его словам, они пытались пронести на территорию мусульманского комплекса гранату "Ф-1" без взрывчатого вещества. "Сегодня в полицию поступило сообщение, что в Выползовом переулке находятся неизвестные с подозрительным предметом. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе проверки установлено, что данный предмет является сувенирной продукцией и никакой опасности не представляет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240703/nikab-1957215442.html

турция

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, турция, москва, дамир мухетдинов