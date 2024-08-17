https://ria.ru/20240817/pozhary-1966807682.html

Азербайджан предложил Турции помощь в тушении лесных пожаров

Азербайджан предложил Турции помощь в тушении лесных пожаров - РИА Новости, 17.08.2024

Азербайджан предложил Турции помощь в тушении лесных пожаров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану помощь в тушении лесных пожаров в Турции, Баку выделил для этого... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T19:59

2024-08-17T19:59

2024-08-17T19:59

в мире

турция

азербайджан

баку

ильхам алиев

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959830235_0:89:884:586_1920x0_80_0_0_8d1e4f81834e5377368b8418ed7be27d.jpg

АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану помощь в тушении лесных пожаров в Турции, Баку выделил для этого самолет, сообщила канцелярия турецкого лидера. Существует высокий риск возникновения новых лесных пожаров в Турции в ближайшие три дня из-за аномальной жары, власти страны до 15 сентября будут находится в состоянии повышенной готовности, сообщил в субботу министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. Лесной пожар в курортном городе Измире на западе страны добрался до жилых районов. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз призвал население страны следовать предупреждениям властей, проявлять максимум внимательности и предотвращать возникновение лесных пожаров. Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, региональные и глобальные события. "Президент Азербайджана Алиев заявил, что Баку готов оказать всяческую поддержку, и в этих рамках Азербайджан выделил пожарный самолет для участия в тушении пожаров в Турции. Президент Эрдоган поблагодарил за поддержку азербайджанского народа и заявил, что в такие дни братские отношения между Турцией и Азербайджаном еще больше укрепляются", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

https://ria.ru/20240719/pozhar-1960600244.html

турция

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, азербайджан, баку, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган