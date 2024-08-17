Азербайджан предложил Турции помощь в тушении лесных пожаров
Азербайджан выделил самолет для участия в тушении лесных пожаров в Турции
© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/XЛесной пожар в турецкой провинции Измир
© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/X
Лесной пожар в турецкой провинции Измир
АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану помощь в тушении лесных пожаров в Турции, Баку выделил для этого самолет, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Существует высокий риск возникновения новых лесных пожаров в Турции в ближайшие три дня из-за аномальной жары, власти страны до 15 сентября будут находится в состоянии повышенной готовности, сообщил в субботу министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. Лесной пожар в курортном городе Измире на западе страны добрался до жилых районов. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз призвал население страны следовать предупреждениям властей, проявлять максимум внимательности и предотвращать возникновение лесных пожаров.
Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, региональные и глобальные события.
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"Президент Азербайджана Алиев заявил, что Баку готов оказать всяческую поддержку, и в этих рамках Азербайджан выделил пожарный самолет для участия в тушении пожаров в Турции. Президент Эрдоган поблагодарил за поддержку азербайджанского народа и заявил, что в такие дни братские отношения между Турцией и Азербайджаном еще больше укрепляются", - сообщила канцелярия турецкого лидера.