Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан предложил Турции помощь в тушении лесных пожаров - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/pozhary-1966807682.html
Азербайджан предложил Турции помощь в тушении лесных пожаров
Азербайджан предложил Турции помощь в тушении лесных пожаров - РИА Новости, 17.08.2024
Азербайджан предложил Турции помощь в тушении лесных пожаров
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану помощь в тушении лесных пожаров в Турции, Баку выделил для этого... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T19:59
2024-08-17T19:59
в мире
турция
азербайджан
баку
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959830235_0:89:884:586_1920x0_80_0_0_8d1e4f81834e5377368b8418ed7be27d.jpg
АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану помощь в тушении лесных пожаров в Турции, Баку выделил для этого самолет, сообщила канцелярия турецкого лидера. Существует высокий риск возникновения новых лесных пожаров в Турции в ближайшие три дня из-за аномальной жары, власти страны до 15 сентября будут находится в состоянии повышенной готовности, сообщил в субботу министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. Лесной пожар в курортном городе Измире на западе страны добрался до жилых районов. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз призвал население страны следовать предупреждениям властей, проявлять максимум внимательности и предотвращать возникновение лесных пожаров. Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, региональные и глобальные события. "Президент Азербайджана Алиев заявил, что Баку готов оказать всяческую поддержку, и в этих рамках Азербайджан выделил пожарный самолет для участия в тушении пожаров в Турции. Президент Эрдоган поблагодарил за поддержку азербайджанского народа и заявил, что в такие дни братские отношения между Турцией и Азербайджаном еще больше укрепляются", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
https://ria.ru/20240719/pozhar-1960600244.html
турция
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959830235_25:0:806:586_1920x0_80_0_0_51781e25e4aa56750e06da29efd5fe09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, азербайджан, баку, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган
Азербайджан предложил Турции помощь в тушении лесных пожаров

Азербайджан выделил самолет для участия в тушении лесных пожаров в Турции

© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/XЛесной пожар в турецкой провинции Измир
Лесной пожар в турецкой провинции Измир - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/X
Лесной пожар в турецкой провинции Измир
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану помощь в тушении лесных пожаров в Турции, Баку выделил для этого самолет, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Существует высокий риск возникновения новых лесных пожаров в Турции в ближайшие три дня из-за аномальной жары, власти страны до 15 сентября будут находится в состоянии повышенной готовности, сообщил в субботу министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. Лесной пожар в курортном городе Измире на западе страны добрался до жилых районов. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз призвал население страны следовать предупреждениям властей, проявлять максимум внимательности и предотвращать возникновение лесных пожаров.
Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, региональные и глобальные события.
«
"Президент Азербайджана Алиев заявил, что Баку готов оказать всяческую поддержку, и в этих рамках Азербайджан выделил пожарный самолет для участия в тушении пожаров в Турции. Президент Эрдоган поблагодарил за поддержку азербайджанского народа и заявил, что в такие дни братские отношения между Турцией и Азербайджаном еще больше укрепляются", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Лесной пожар, вспыхнувший в турецком Измире. 18 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Измире лесной пожар добрался до населенных пунктов, сообщают СМИ
19 июля, 00:24
 
В миреТурцияАзербайджанБакуИльхам АлиевРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала