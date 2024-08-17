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Российское посольство в Индонезии готово к переезду в новую столицу - РИА Новости, 17.08.2024
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06:44 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/posolstvo-1966726352.html
Российское посольство в Индонезии готово к переезду в новую столицу
Российское посольство в Индонезии готово к переезду в новую столицу - РИА Новости, 17.08.2024
Российское посольство в Индонезии готово к переезду в новую столицу
Посольство РФ в Индонезии готово к переезду в новую столицу страны Нусантару в рамках рекомендаций индонезийских властей, заявил посол РФ в Индонезии Сергей... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T06:44
2024-08-17T06:44
джоко видодо
андрей руденко
индонезия
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ДЖАКАРТА, 17 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Индонезии готово к переезду в новую столицу страны Нусантару в рамках рекомендаций индонезийских властей, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости. В субботу Индонезия в 79-й раз празднует свой День Независимости, причем впервые праздник проходит в новой столице страны - Нусантаре. Строящийся на острове Калимантан мегаполис должен решить проблему перенаселенности Джакарты, а также стать апофеозом независимой Индонезии, городом, свободным от "колониального зловония". "Конечно, для нашего посольства, которое имеет служебное здание и жилой комплекс в Джакарте, вопрос переезда будет непростым и финансово затратным. Тем не менее, мы будем готовы действовать в рамках выданных властями Индонезии рекомендаций", - сообщил глава российской дипмиссии. Толченов добавил, что, исходя из имеющейся мировой практики переноса столиц, можно ожидать определенный промежуток времени между перемещением в новую локацию национального правительства и переездом туда дипломатического корпуса. "Все-таки дипломаты должны приезжать не на "стройку", а в город, где уже налажена инфраструктура, созданы бытовые и иные условия. В нынешних условиях будем готовы в дистанционном формате взаимодействовать с индонезийскими ведомствами, когда они переберутся в Нусантару, или же летать туда на регулярной основе", - пояснил дипломат. Он также подчеркнул, что российское посольство с уважением относятся к любому суверенному решению правительства Индонезии в вопросах внутренней политики, в том числе переносу столицы в строящийся в данный момент на острове Калимантан город Нусантара. В 2019 году президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что российские компании в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры новой столицы Индонезии.
https://ria.ru/20240817/rossija-1966724127.html
https://ria.ru/20240815/indoneziya-1966301662.html
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джоко видодо, андрей руденко, индонезия
Джоко Видодо, Андрей Руденко, Индонезия
Российское посольство в Индонезии готово к переезду в новую столицу

Дипломат Толченов: посольство РФ в Индонезии готово переехать в новую столицу

© РИА Новости / Михаил ЦыгановФлаги России и Индонезии
Флаги России и Индонезии - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Флаги России и Индонезии. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 17 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Индонезии готово к переезду в новую столицу страны Нусантару в рамках рекомендаций индонезийских властей, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости.
В субботу Индонезия в 79-й раз празднует свой День Независимости, причем впервые праздник проходит в новой столице страны - Нусантаре. Строящийся на острове Калимантан мегаполис должен решить проблему перенаселенности Джакарты, а также стать апофеозом независимой Индонезии, городом, свободным от "колониального зловония".
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"Конечно, для нашего посольства, которое имеет служебное здание и жилой комплекс в Джакарте, вопрос переезда будет непростым и финансово затратным. Тем не менее, мы будем готовы действовать в рамках выданных властями Индонезии рекомендаций", - сообщил глава российской дипмиссии.
Толченов добавил, что, исходя из имеющейся мировой практики переноса столиц, можно ожидать определенный промежуток времени между перемещением в новую локацию национального правительства и переездом туда дипломатического корпуса.
"Все-таки дипломаты должны приезжать не на "стройку", а в город, где уже налажена инфраструктура, созданы бытовые и иные условия. В нынешних условиях будем готовы в дистанционном формате взаимодействовать с индонезийскими ведомствами, когда они переберутся в Нусантару, или же летать туда на регулярной основе", - пояснил дипломат.
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Он также подчеркнул, что российское посольство с уважением относятся к любому суверенному решению правительства Индонезии в вопросах внутренней политики, в том числе переносу столицы в строящийся в данный момент на острове Калимантан город Нусантара.
В 2019 году президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что российские компании в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры новой столицы Индонезии.
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