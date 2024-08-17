https://ria.ru/20240817/plennyy-1966722043.html
Пленный рассказал, чем украинских заключенных заманивают в ряды ВСУ
Пленный рассказал, чем украинских заключенных заманивают в ряды ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
Пленный рассказал, чем украинских заключенных заманивают в ряды ВСУ
Украинским заключенным обещают снять все обвинения за вступление в ряды ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Алексей Янусов, осужденный весной 2024 года на... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T04:33
2024-08-17T04:33
2024-08-17T11:49
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ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинским заключенным обещают снять все обвинения за вступление в ряды ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Алексей Янусов, осужденный весной 2024 года на пять лет за кражу велосипеда на Украине и ставший одним из первых заключенных, кто подписал контракт с украинской армией."Приехали военные, представители 72-й бригады (ВСУ. — Прим. ред.), к нам в колонию — Мартусовка, БВК (БИК, Бориспольская исправительная колония в Киевской области. — Прим. ред.) 119. Пришли они вдвоем и предложили нам подписать контракт, забрать нас без отбывания срока", — сказал собеседник агентства. По его словам, за подписание контракта на год снимали все обвинения, и в первую волну из их колонии контракты подписали около 20 человек. После месяца обучения их перевезли в село Янтарное в ДНР, после чего Янусова отправили в Константиновку, где он и попал в плен."Нас четыре человека, нам сказали, что там пустая позиция, сказали, что нам нужно собрать после вышедших оттуда наших ребят, собрать БК (боекомплект. — Прим. ред.), и нас должны были поменять на следующее утро. Троих убили, я остался в живых… Там были ваши ребята, посадка уже была занята", — рассказал военнопленный.
https://ria.ru/20240815/plennyy-1966303651.html
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украина, киевская область, янтарный, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Киевская область, Янтарный, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал, чем украинских заключенных заманивают в ряды ВСУ
Украинский пленный: заключенным обещают снять все обвинения за вступление в ВСУ