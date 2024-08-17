Алаудинов рассказал, где берут больше всего украинских пленных
Алаудинов: больше всего пленных берут у Мартыновки в Курской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
КУРСКАЯ ОБЛ., 17 авг — РИА Новости. Наибольшее количество пленных в Курской области берется близ населенного пункта Мартыновка, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
В четверг Алаудинов заявил, что Мартыновка зачищена от ВСУ и идет зачистка других населенных пунктов в Суджанском районе Курской области.
"Больше всего пленных мы берем на Мартыновском направлении (в районе населенного пункта Мартыновка Курской области. — Прим. ред.)", — сказал Алаудинов.
Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.