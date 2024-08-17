Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов рассказал, где берут больше всего украинских пленных - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 17.08.2024 (обновлено: 18:43 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/plennye-1966762980.html
Алаудинов рассказал, где берут больше всего украинских пленных
Алаудинов рассказал, где берут больше всего украинских пленных - РИА Новости, 17.08.2024
Алаудинов рассказал, где берут больше всего украинских пленных
Наибольшее количество пленных в Курской области берется близ населенного пункта Мартыновка, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:03
2024-08-17T18:43
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959093286_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2e3e2cda67772295b58fe7d87f62c2e.jpg
КУРСКАЯ ОБЛ., 17 авг — РИА Новости. Наибольшее количество пленных в Курской области берется близ населенного пункта Мартыновка, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. В четверг Алаудинов заявил, что Мартыновка зачищена от ВСУ и идет зачистка других населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. "Больше всего пленных мы берем на Мартыновском направлении (в районе населенного пункта Мартыновка Курской области. — Прим. ред.)", — сказал Алаудинов.Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240817/germaniya-1966754770.html
https://ria.ru/20240817/alaudinov-1966757234.html
курская область
россия
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959093286_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fc742045aa78abfc633247ae9d2940c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, суджанский район, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Алаудинов рассказал, где берут больше всего украинских пленных

Алаудинов: больше всего пленных берут у Мартыновки в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСКАЯ ОБЛ., 17 авг — РИА Новости. Наибольшее количество пленных в Курской области берется близ населенного пункта Мартыновка, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
В четверг Алаудинов заявил, что Мартыновка зачищена от ВСУ и идет зачистка других населенных пунктов в Суджанском районе Курской области.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
На Западе предупредили Украину о скорой потере важного союзника
Вчера, 12:40
"Больше всего пленных мы берем на Мартыновском направлении (в районе населенного пункта Мартыновка Курской области. — Прим. ред.)", — сказал Алаудинов.
Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области, заявил Алаудинов
Вчера, 13:06
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала