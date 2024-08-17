https://ria.ru/20240817/plennye-1966762980.html

Алаудинов рассказал, где берут больше всего украинских пленных

Алаудинов рассказал, где берут больше всего украинских пленных - РИА Новости, 17.08.2024

Алаудинов рассказал, где берут больше всего украинских пленных

Наибольшее количество пленных в Курской области берется близ населенного пункта Мартыновка, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:03

2024-08-17T14:03

2024-08-17T18:43

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛ., 17 авг — РИА Новости. Наибольшее количество пленных в Курской области берется близ населенного пункта Мартыновка, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. В четверг Алаудинов заявил, что Мартыновка зачищена от ВСУ и идет зачистка других населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. "Больше всего пленных мы берем на Мартыновском направлении (в районе населенного пункта Мартыновка Курской области. — Прим. ред.)", — сказал Алаудинов.Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240817/germaniya-1966754770.html

https://ria.ru/20240817/alaudinov-1966757234.html

курская область

россия

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, суджанский район, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность