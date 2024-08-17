https://ria.ru/20240817/personal-1966716915.html

Персонал ЗАЭС полностью обеспечивает безопасность на фоне угрозы атаки ВСУ

Персонал ЗАЭС полностью обеспечивает безопасность на фоне угрозы атаки ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024

Персонал ЗАЭС полностью обеспечивает безопасность на фоне угрозы атаки ВСУ

Персонал Запорожской атомной электростанции в полном объеме обеспечивает безопасность эксплуатации объекта на фоне заявлений о возможной атаке, заявила РИА... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T01:51

2024-08-17T01:51

2024-08-17T01:51

в мире

киев

сумы

запорожье

сергей лебедев

вооруженные силы украины

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Персонал Запорожской атомной электростанции в полном объеме обеспечивает безопасность эксплуатации объекта на фоне заявлений о возможной атаке, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина. Ранее представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС: боевики хотят использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области. "Безопасная эксплуатация АЭС обеспечивается нами в полном объеме", - сказала Яшина. Офис генсека ООН не стал комментировать РИА Новости данные о том, что украинские военные готовятся атаковать Курскую и Запорожскую АЭС, перенаправив в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), при этом МАГАТЭ пока так и не отреагировало на сообщения об этой угрозе. В УВД ВГА Харьковской области заявляли, что цель готовящихся ударов ВСУ по российским ядерным объектам - последующие обвинение России в провокации и "самообстреле". Там же уточнили, что данные о готовящейся атаке получены от украинских военнопленных. Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что планируемую ВСУ атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном - Британия. Он добавил, что на фоне подготовки Киевом теракта в Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов. Также военкор Марат Хайруллин со ссылкой на источники сообщал, что украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы", удары планируются по местам хранения отработавшего топлива АЭС.

https://ria.ru/20240816/vedomstvo-1966702970.html

https://ria.ru/20240816/ataki-1966703627.html

киев

сумы

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сумы, запорожье, сергей лебедев, вооруженные силы украины, запорожская аэс