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Персонал ЗАЭС полностью обеспечивает безопасность на фоне угрозы атаки ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
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01:51 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/personal-1966716915.html
Персонал ЗАЭС полностью обеспечивает безопасность на фоне угрозы атаки ВСУ
Персонал ЗАЭС полностью обеспечивает безопасность на фоне угрозы атаки ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
Персонал ЗАЭС полностью обеспечивает безопасность на фоне угрозы атаки ВСУ
Персонал Запорожской атомной электростанции в полном объеме обеспечивает безопасность эксплуатации объекта на фоне заявлений о возможной атаке, заявила РИА... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T01:51
2024-08-17T01:51
в мире
киев
сумы
запорожье
сергей лебедев
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Персонал Запорожской атомной электростанции в полном объеме обеспечивает безопасность эксплуатации объекта на фоне заявлений о возможной атаке, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина. Ранее представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС: боевики хотят использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области. "Безопасная эксплуатация АЭС обеспечивается нами в полном объеме", - сказала Яшина. Офис генсека ООН не стал комментировать РИА Новости данные о том, что украинские военные готовятся атаковать Курскую и Запорожскую АЭС, перенаправив в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), при этом МАГАТЭ пока так и не отреагировало на сообщения об этой угрозе. В УВД ВГА Харьковской области заявляли, что цель готовящихся ударов ВСУ по российским ядерным объектам - последующие обвинение России в провокации и "самообстреле". Там же уточнили, что данные о готовящейся атаке получены от украинских военнопленных. Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что планируемую ВСУ атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном - Британия. Он добавил, что на фоне подготовки Киевом теракта в Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов. Также военкор Марат Хайруллин со ссылкой на источники сообщал, что украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы", удары планируются по местам хранения отработавшего топлива АЭС.
https://ria.ru/20240816/vedomstvo-1966702970.html
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в мире, киев, сумы, запорожье, сергей лебедев, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Киев, Сумы, Запорожье, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Персонал ЗАЭС полностью обеспечивает безопасность на фоне угрозы атаки ВСУ

ЗАЭС: персонал электростанции в полном объеме обеспечивает безопасность

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Персонал Запорожской атомной электростанции в полном объеме обеспечивает безопасность эксплуатации объекта на фоне заявлений о возможной атаке, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина.
Ранее представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС: боевики хотят использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области.
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"Безопасная эксплуатация АЭС обеспечивается нами в полном объеме", - сказала Яшина.
Офис генсека ООН не стал комментировать РИА Новости данные о том, что украинские военные готовятся атаковать Курскую и Запорожскую АЭС, перенаправив в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), при этом МАГАТЭ пока так и не отреагировало на сообщения об этой угрозе.
В УВД ВГА Харьковской области заявляли, что цель готовящихся ударов ВСУ по российским ядерным объектам - последующие обвинение России в провокации и "самообстреле". Там же уточнили, что данные о готовящейся атаке получены от украинских военнопленных.
Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что планируемую ВСУ атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном - Британия. Он добавил, что на фоне подготовки Киевом теракта в Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов. Также военкор Марат Хайруллин со ссылкой на источники сообщал, что украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы", удары планируются по местам хранения отработавшего топлива АЭС.
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В миреКиевСумыЗапорожьеСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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