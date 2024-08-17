https://ria.ru/20240817/perri-1966720654.html

СМИ: обвиняемый в поставках кетамина для Перри снимал фильм с Йоханссон

СМИ: обвиняемый в поставках кетамина для Перри снимал фильм с Йоханссон - РИА Новости, 17.08.2024

СМИ: обвиняемый в поставках кетамина для Перри снимал фильм с Йоханссон

Эрик Флеминг, которого обвиняют в поставках кетамина скончавшемуся в октябре 2023 года актеру Мэттью Перри, в прошлом режиссировал фильмы, в одном из них в 1999 РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T03:28

2024-08-17T03:28

2024-08-17T03:28

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лос-анджелес

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ева мендес

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Эрик Флеминг, которого обвиняют в поставках кетамина скончавшемуся в октябре 2023 года актеру Мэттью Перри, в прошлом режиссировал фильмы, в одном из них в 1999 году снялись Скарлетт Йоханссон и Ева Мендес, сообщает газета Daily Beast. "Прежде чем Эрик Флеминг стал известен как предполагаемый посредник Перри по продаже наркотиков, он снял Йоханссон и актрису Еву Мендес в детском фильме 1999 года", - пишет издание со ссылкой на данные сайта IMDb. Речь идет о фильме "Мой братец Бейб", в котором Йоханссон снялась в подростковом возрасте. Кроме того, по данным сайта, он также режиссировал фильмы "Серебряный серфер" (1992), "Кибербандиты" (1995) и "Придурки на колесах" (1999). Отмечается, что Флеминг признал вину в поставках кетамина. Ранее минюст США сообщил о том, что пять человек были арестованы по делу о передозировке кетамина, повлекшей смерть Перри, среди них - двое врачей и личный помощник актера. До этого сообщалось, что Перри получал кетамин под присмотром врачей, лечивших депрессию и тревожное расстройство, однако смерть актера произошла через полторы недели после посещения им курса терапии, что указывало на нелегальное приобретение вещества. При этом дозировка, обнаруженная в его организме в день смерти, была сопоставима с той, которая применяется для общей анестезии. Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет, после его гибели сообщалось, что тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Позднее медэксперт округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти стало сильное воздействие кетамина. В ведомстве добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина". Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях: "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".

https://ria.ru/20231031/avtobiografiya-1906486586.html

https://ria.ru/20240729/narkotiki-1962789837.html

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сша, лос-анджелес, мэттью перри, скарлетт йоханссон, ева мендес