https://ria.ru/20240817/pererabotki-1966735125.html

Россияне стали рекордно мало перерабатывать

Россияне стали рекордно мало перерабатывать - РИА Новости, 17.08.2024

Россияне стали рекордно мало перерабатывать

Количество россиян, которые работают в неделю более стандартных 40 часов, сократилось по итогам 2023 года до исторического минимума в 3,25 миллиона человек,... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T09:10

2024-08-17T09:10

2024-08-17T09:27

россия

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Количество россиян, которые работают в неделю более стандартных 40 часов, сократилось по итогам 2023 года до исторического минимума в 3,25 миллиона человек, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. Так, в прошлом году общее количество занятых в России составило 73,6 миллиона человек, из них работали более 40 часов в неделю 3,25 миллиона человек. При этом годом ранее больше стандартной рабочей недели занятость была у 3,34 миллиона человек, а десять лет назад - 4,5 миллиона. Свыше 51 часа в неделю в прошлом году работало 709 тысяч человек против 725 тысяч в 2022 году, а от 41 до 50 часов - 2,54 миллиона против 2,61 миллиона. Больше всех в России перерабатывают люди, занимающиеся торговлей и ремонтом транспортных средств (756 тысяч человек). На втором месте - транспортировка и хранение (464 тысячи), тройку лидеров замыкает строительная сфера (409 тысяч). В то же время россиян, которые трудятся до 40 часов в неделю, в прошлом году было 68,4 миллиона человек, или почти 93% от всех занятых. Год назад их число составляло 67,2 миллиона человек, а десять лет назад - 64,8 миллиона. Основная масса занятых при этом работает от 31 до 40 часов в неделю - таких в прошлом году было 65,4 миллиона человек, их количество за год выросло на 2%. Почти три миллиона россиян трудятся до 30 часов в неделю. По итогам года в среднем один россиянин работал 38,2 часа в неделю - столько же работали занятые в России в 2014 году. При этом самая длинная рабочая неделя была у операторов производственных установок и машин, сборщиков и водителей - 39,5 часа, руководителей - 39,1 часа и квалифицированных рабочий в промышленности, строительстве и транспорте - 39 часов.

https://ria.ru/20240816/raschet_oplaty-1966510349.html

https://ria.ru/20240713/rossiya-1959412874.html

https://ria.ru/20240817/zarplaty-1966719051.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)