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"На российской территории": на Западе предупредили Украину об опасности - РИА Новости, 17.08.2024
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09:52 17.08.2024 (обновлено: 10:48 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/peregovory-1966738570.html
"На российской территории": на Западе предупредили Украину об опасности
"На российской территории": на Западе предупредили Украину об опасности - РИА Новости, 17.08.2024
"На российской территории": на Западе предупредили Украину об опасности
Переговоры между Москвой и Киевом невозможны, пока на территории России присутствуют украинские солдаты, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T09:52
2024-08-17T10:48
в мире
россия
киев
украина
чей боуз
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Переговоры между Москвой и Киевом невозможны, пока на территории России присутствуют украинские солдаты, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Существует абсолютно нулевой шанс того, что Россия проведет переговоры с Киевом, пока на российской территории есть хоть один украинский солдат", — отметил он.По мнению Боуза, те, кто на Западе надеется на начало переговоров при сложившихся обстоятельствах, совершенно не знают русских.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240817/nato-1966735284.html
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в мире, россия, киев, украина, чей боуз, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Украина, Чей Боуз, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"На российской территории": на Западе предупредили Украину об опасности

Боуз: переговоры невозможны, пока на территории России есть солдаты ВСУ

© РИА НовостиРоссийские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области
Российские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости
Российские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Переговоры между Москвой и Киевом невозможны, пока на территории России присутствуют украинские солдаты, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Существует абсолютно нулевой шанс того, что Россия проведет переговоры с Киевом, пока на российской территории есть хоть один украинский солдат", — отметил он.
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По мнению Боуза, те, кто на Западе надеется на начало переговоров при сложившихся обстоятельствах, совершенно не знают русских.
Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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В миреРоссияКиевУкраинаЧей БоузВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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