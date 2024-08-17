https://ria.ru/20240817/peregovory-1966738570.html

"На российской территории": на Западе предупредили Украину об опасности

"На российской территории": на Западе предупредили Украину об опасности - РИА Новости, 17.08.2024

"На российской территории": на Западе предупредили Украину об опасности

Переговоры между Москвой и Киевом невозможны, пока на территории России присутствуют украинские солдаты, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T09:52

2024-08-17T09:52

2024-08-17T10:48

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киев

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чей боуз

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Переговоры между Москвой и Киевом невозможны, пока на территории России присутствуют украинские солдаты, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Существует абсолютно нулевой шанс того, что Россия проведет переговоры с Киевом, пока на российской территории есть хоть один украинский солдат", — отметил он.По мнению Боуза, те, кто на Западе надеется на начало переговоров при сложившихся обстоятельствах, совершенно не знают русских.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240817/nato-1966735284.html

https://ria.ru/20240817/mwm-1966737049.html

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