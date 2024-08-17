https://ria.ru/20240817/pentagon-1966718856.html

Пентагон заключил контракт на модификацию разведывательно-ударных БПЛА

Пентагон заключил контракт на модификацию разведывательно-ударных БПЛА - РИА Новости, 17.08.2024

Пентагон заключил контракт на модификацию разведывательно-ударных БПЛА

Министерство обороны США заключило контракт с компанией General Atomics объемом 500 миллионов долларов на программу модификации разведывательно-ударных... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T02:38

2024-08-17T02:38

2024-08-17T02:38

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с компанией General Atomics объемом 500 миллионов долларов на программу модификации разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper и MQ-1C Grey Eagle, говорится в сообщении Пентагона. "Компания General Atomics Aeronautical Systems получила контракт на сумму 500 миллионов долларов на поддержку управления программой, связанной с модификациями средневысотных тактических самолетов с увеличенной дальностью полета MQ-9 и MQ-1C для сил специальных операций", - указано в заявлении ведомства. Отмечается, что работы будут проводиться для поддержки Командования специальных операций США (USSOCOM) и должны быть выполнены к 16 августа 2029 года.

https://ria.ru/20240817/pentagon-1966713872.html

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министерство обороны сша