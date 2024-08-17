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Пентагон заключил контракт на модификацию разведывательно-ударных БПЛА - РИА Новости, 17.08.2024
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02:38 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/pentagon-1966718856.html
Пентагон заключил контракт на модификацию разведывательно-ударных БПЛА
Пентагон заключил контракт на модификацию разведывательно-ударных БПЛА - РИА Новости, 17.08.2024
Пентагон заключил контракт на модификацию разведывательно-ударных БПЛА
Министерство обороны США заключило контракт с компанией General Atomics объемом 500 миллионов долларов на программу модификации разведывательно-ударных... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T02:38
2024-08-17T02:38
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с компанией General Atomics объемом 500 миллионов долларов на программу модификации разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper и MQ-1C Grey Eagle, говорится в сообщении Пентагона. "Компания General Atomics Aeronautical Systems получила контракт на сумму 500 миллионов долларов на поддержку управления программой, связанной с модификациями средневысотных тактических самолетов с увеличенной дальностью полета MQ-9 и MQ-1C для сил специальных операций", - указано в заявлении ведомства. Отмечается, что работы будут проводиться для поддержки Командования специальных операций США (USSOCOM) и должны быть выполнены к 16 августа 2029 года.
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министерство обороны сша
Министерство обороны США
Пентагон заключил контракт на модификацию разведывательно-ударных БПЛА

Пентагон заплатит $500 миллионов для модификации разведывательно-ударных БПЛА

© Фото : U.S. Air Force photo by/Staff Sgt. Vernon Young Jr.Беспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : U.S. Air Force photo by/Staff Sgt. Vernon Young Jr.
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с компанией General Atomics объемом 500 миллионов долларов на программу модификации разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper и MQ-1C Grey Eagle, говорится в сообщении Пентагона.
"Компания General Atomics Aeronautical Systems получила контракт на сумму 500 миллионов долларов на поддержку управления программой, связанной с модификациями средневысотных тактических самолетов с увеличенной дальностью полета MQ-9 и MQ-1C для сил специальных операций", - указано в заявлении ведомства.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Пентагон заключил крупный контракт для модернизации баз ВВС США в мире
00:31
Отмечается, что работы будут проводиться для поддержки Командования специальных операций США (USSOCOM) и должны быть выполнены к 16 августа 2029 года.
 
Министерство обороны США
 
 
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