Рейтинг@Mail.ru
В российских отелях в 2025 году могут появиться невозвратные тарифы - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:53 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/oteli-1966719193.html
В российских отелях в 2025 году могут появиться невозвратные тарифы
В российских отелях в 2025 году могут появиться невозвратные тарифы - РИА Новости, 17.08.2024
В российских отелях в 2025 году могут появиться невозвратные тарифы
Минэкономразвития планирует разрешить российским отелям предлагать туристам более дешевые невозвратные тарифы, при отмене бронирования клиентам не будут... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T02:53
2024-08-17T02:53
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961677052_0:190:3070:1918_1920x0_80_0_0_996bb282290022cbc7928f435f23579d.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минэкономразвития планирует разрешить российским отелям предлагать туристам более дешевые невозвратные тарифы, при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него, нововведение может заработать в марте 2025 год, соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в июне сообщал журналистам, что подобный законопроект внесут в Госдуму "в июне или в начале июля". "Проект постановления предоставляет возможность устанавливать как возвратное, так и невозвратное бронирования для гостиниц, а туристам - возможность выбора предпочтительного вида бронирования. Так, после вступления проекта постановления в силу потребитель сможет выбрать невозвратное бронирование и сэкономить на размещении, или выбрать возвратное бронирование и обезопасить себя в случае отмены поездки", - говорится в пояснительной записке к документу. Предполагаемая дата вступления нововведения в силу - 1 марта 2025 года. Отмечается, что принятие проекта увеличит доступность проживания для гостей благодаря возможности бронирования по более низким ценам, а гостиницам позволит более эффективно планировать свою деятельность ‎и снизить издержки. Минэкономразвития в конце февраля предложило ввести невозвратные тарифы в российских отелях. Инициатива стала одним из пунктов дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, разработанной по поручению президента РФ. В начале апреля директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Трач в ходе совещания в ГД сообщал, что разница в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами в гостиницах России не должна превышать 30%.
https://realty.ria.ru/20240801/peterburg-1963390016.html
https://radiosputnik.ru/20240813/rzhd-1965915625.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961677052_0:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_bde962555c5dedc5b341229afe62284e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф
Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ, Туризм
В российских отелях в 2025 году могут появиться невозвратные тарифы

Отелям в 2025 году могут разрешить предлагать более дешевые невозвратные тарифы

© iStock.com / martin-dmДевушка в гостиничном номере
Девушка в гостиничном номере - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© iStock.com / martin-dm
Девушка в гостиничном номере . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минэкономразвития планирует разрешить российским отелям предлагать туристам более дешевые невозвратные тарифы, при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него, нововведение может заработать в марте 2025 год, соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в июне сообщал журналистам, что подобный законопроект внесут в Госдуму "в июне или в начале июля".
Гранд-отель Европа в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Загрузка отелей Петербурга достигла максимума за четыре года
1 августа, 11:54
"Проект постановления предоставляет возможность устанавливать как возвратное, так и невозвратное бронирования для гостиниц, а туристам - возможность выбора предпочтительного вида бронирования. Так, после вступления проекта постановления в силу потребитель сможет выбрать невозвратное бронирование и сэкономить на размещении, или выбрать возвратное бронирование и обезопасить себя в случае отмены поездки", - говорится в пояснительной записке к документу.
Предполагаемая дата вступления нововведения в силу - 1 марта 2025 года.
Отмечается, что принятие проекта увеличит доступность проживания для гостей благодаря возможности бронирования по более низким ценам, а гостиницам позволит более эффективно планировать свою деятельность ‎и снизить издержки.
Минэкономразвития в конце февраля предложило ввести невозвратные тарифы в российских отелях. Инициатива стала одним из пунктов дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, разработанной по поручению президента РФ.
В начале апреля директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Трач в ходе совещания в ГД сообщал, что разница в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами в гостиницах России не должна превышать 30%.
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В РЖД объяснили появление билетов из Анапы в Москву по 90 тысяч рублей
13 августа, 13:38
 
ТуризмРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала