https://ria.ru/20240817/oteli-1966719193.html
В российских отелях в 2025 году могут появиться невозвратные тарифы
В российских отелях в 2025 году могут появиться невозвратные тарифы - РИА Новости, 17.08.2024
В российских отелях в 2025 году могут появиться невозвратные тарифы
Минэкономразвития планирует разрешить российским отелям предлагать туристам более дешевые невозвратные тарифы, при отмене бронирования клиентам не будут... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T02:53
2024-08-17T02:53
2024-08-17T02:53
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
туризм
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минэкономразвития планирует разрешить российским отелям предлагать туристам более дешевые невозвратные тарифы, при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него, нововведение может заработать в марте 2025 год, соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в июне сообщал журналистам, что подобный законопроект внесут в Госдуму "в июне или в начале июля". "Проект постановления предоставляет возможность устанавливать как возвратное, так и невозвратное бронирования для гостиниц, а туристам - возможность выбора предпочтительного вида бронирования. Так, после вступления проекта постановления в силу потребитель сможет выбрать невозвратное бронирование и сэкономить на размещении, или выбрать возвратное бронирование и обезопасить себя в случае отмены поездки", - говорится в пояснительной записке к документу. Предполагаемая дата вступления нововведения в силу - 1 марта 2025 года. Отмечается, что принятие проекта увеличит доступность проживания для гостей благодаря возможности бронирования по более низким ценам, а гостиницам позволит более эффективно планировать свою деятельность и снизить издержки. Минэкономразвития в конце февраля предложило ввести невозвратные тарифы в российских отелях. Инициатива стала одним из пунктов дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, разработанной по поручению президента РФ. В начале апреля директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Трач в ходе совещания в ГД сообщал, что разница в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами в гостиницах России не должна превышать 30%.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф
Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ, Туризм
В российских отелях в 2025 году могут появиться невозвратные тарифы
Отелям в 2025 году могут разрешить предлагать более дешевые невозвратные тарифы
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минэкономразвития планирует разрешить российским отелям предлагать туристам более дешевые невозвратные тарифы, при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него, нововведение может заработать в марте 2025 год, соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в июне сообщал журналистам, что подобный законопроект внесут в Госдуму
"в июне или в начале июля".
"Проект постановления предоставляет возможность устанавливать как возвратное, так и невозвратное бронирования для гостиниц, а туристам - возможность выбора предпочтительного вида бронирования. Так, после вступления проекта постановления в силу потребитель сможет выбрать невозвратное бронирование и сэкономить на размещении, или выбрать возвратное бронирование и обезопасить себя в случае отмены поездки", - говорится в пояснительной записке к документу.
Предполагаемая дата вступления нововведения в силу - 1 марта 2025 года.
Отмечается, что принятие проекта увеличит доступность проживания для гостей благодаря возможности бронирования по более низким ценам, а гостиницам позволит более эффективно планировать свою деятельность и снизить издержки.
Минэкономразвития в конце февраля предложило ввести невозвратные тарифы в российских отелях. Инициатива стала одним из пунктов дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, разработанной по поручению президента РФ
.
В начале апреля директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Трач в ходе совещания в ГД сообщал, что разница в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами в гостиницах России не должна превышать 30%.