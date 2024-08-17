https://ria.ru/20240817/opasnost-1966826669.html
Ракетную опасность в Белгороде отменили через 35 минут после объявления
Ракетную опасность в Белгороде отменили через 35 минут после объявления - РИА Новости, 17.08.2024
Ракетную опасность в Белгороде отменили через 35 минут после объявления
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T23:46
2024-08-17T23:46
2024-08-17T23:46
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тревога была объявлена в 22.59 мск. "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков в 23.34 мск.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия
Ракетную опасность в Белгороде отменили через 35 минут после объявления
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили отбой ракетной опасности