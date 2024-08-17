Рейтинг@Mail.ru
Ракетную опасность в Белгороде отменили через 35 минут после объявления - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/opasnost-1966826669.html
Ракетную опасность в Белгороде отменили через 35 минут после объявления
Ракетную опасность в Белгороде отменили через 35 минут после объявления - РИА Новости, 17.08.2024
Ракетную опасность в Белгороде отменили через 35 минут после объявления
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T23:46
2024-08-17T23:46
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966414649_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_3584a01e1bf7bd6dc9bf70e692447420.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тревога была объявлена в 22.59 мск. "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков в 23.34 мск.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
белгород
белгородский район
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966414649_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_bb52f554b532b44d6bb382dddc1427e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия
Ракетную опасность в Белгороде отменили через 35 минут после объявления

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили отбой ракетной опасности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Тревога была объявлена в 22.59 мск.
«
"Отбой ракетной опасности", - написал Гладков в 23.34 мск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районШебекиноВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала