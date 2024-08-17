https://ria.ru/20240817/opasnost-1966826669.html

Ракетную опасность в Белгороде отменили через 35 минут после объявления

Ракетную опасность в Белгороде отменили через 35 минут после объявления - РИА Новости, 17.08.2024

Ракетную опасность в Белгороде отменили через 35 минут после объявления

Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T23:46

2024-08-17T23:46

2024-08-17T23:46

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тревога была объявлена в 22.59 мск. "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков в 23.34 мск.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

белгород

белгородский район

шебекино

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия