https://ria.ru/20240817/opasnost-1966824030.html

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.08.2024

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T23:03

2024-08-17T23:03

2024-08-17T23:05

специальная военная операция на украине

белгород

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

происшествия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

белгород

шебекино

белгородский район

украина

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Наталья Макарова

белгород, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, происшествия