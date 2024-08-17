https://ria.ru/20240817/opasnost-1966824030.html
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.08.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T23:03
2024-08-17T23:03
2024-08-17T23:05
специальная военная операция на украине
белгород
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
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украина
происшествия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность