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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 17.08.2024 (обновлено: 23:05 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/opasnost-1966824030.html
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.08.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T23:03
2024-08-17T23:05
специальная военная операция на украине
белгород
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
происшествия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
белгород
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белгород, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородШебекиноБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествия
 
 
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