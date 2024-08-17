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В ООН не стали комментировать данные о планах ВСУ атаковать российские АЭС - РИА Новости, 17.08.2024
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01:35 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/oon-1966716612.html
В ООН не стали комментировать данные о планах ВСУ атаковать российские АЭС
В ООН не стали комментировать данные о планах ВСУ атаковать российские АЭС - РИА Новости, 17.08.2024
В ООН не стали комментировать данные о планах ВСУ атаковать российские АЭС
Офис генсека ООН не стал комментировать РИА Новости данные о том, что украинские военные готовятся атаковать Курскую и Запорожскую АЭС, перенаправив в... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T01:35
2024-08-17T01:35
в мире
киев
сумы
запорожье
фархан хак
сергей лебедев
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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ООН, 17 авг – РИА Новости. Офис генсека ООН не стал комментировать РИА Новости данные о том, что украинские военные готовятся атаковать Курскую и Запорожскую АЭС, перенаправив в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), при этом МАГАТЭ пока так и не отреагировало на сообщения об этой угрозе. Ранее представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС: боевики хотят использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области. "Пожалуйста, обратитесь в МАГАТЭ", – сказал агентству заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую информацию. В УВД ВГА Харьковской области заявляли, что цель готовящихся ударов ВСУ по российским ядерным объектам - последующие обвинение России в провокации и "самообстреле". Там же уточнили, что данные о готовящейся атаке получены от украинских военнопленных. Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что планируемую ВСУ атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном - Британия. Он добавил, что на фоне подготовки Киевом теракта в Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов. Также военкор Марат Хайруллин со ссылкой на источники сообщал, что украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы", удары планируются по местам хранения отработавшего топлива АЭС.
https://ria.ru/20240816/genshtab-1966585423.html
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в мире, киев, сумы, запорожье, фархан хак, сергей лебедев, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Киев, Сумы, Запорожье, Фархан Хак, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
В ООН не стали комментировать данные о планах ВСУ атаковать российские АЭС

Офис генсека ООН не стал комментировать данные о планах ВСУ атаковать АЭС в РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 авг – РИА Новости. Офис генсека ООН не стал комментировать РИА Новости данные о том, что украинские военные готовятся атаковать Курскую и Запорожскую АЭС, перенаправив в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), при этом МАГАТЭ пока так и не отреагировало на сообщения об этой угрозе.
Ранее представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС: боевики хотят использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области.
Военнослужащий воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Вчера, 13:34
"Пожалуйста, обратитесь в МАГАТЭ", – сказал агентству заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую информацию.
В УВД ВГА Харьковской области заявляли, что цель готовящихся ударов ВСУ по российским ядерным объектам - последующие обвинение России в провокации и "самообстреле". Там же уточнили, что данные о готовящейся атаке получены от украинских военнопленных.
Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что планируемую ВСУ атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном - Британия. Он добавил, что на фоне подготовки Киевом теракта в Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов. Также военкор Марат Хайруллин со ссылкой на источники сообщал, что украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы", удары планируются по местам хранения отработавшего топлива АЭС.
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Вчера, 21:59
 
В миреКиевСумыЗапорожьеФархан ХакСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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