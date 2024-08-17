https://ria.ru/20240817/obstrely-1966806124.html

Жители Курской области рассказали, как военные вывозили их под обстрелом

Жители Курской области рассказали, как военные вывозили их под обстрелом - РИА Новости, 17.08.2024

Жители Курской области рассказали, как военные вывозили их под обстрелом

Жители Глушковского района Курской области рассказали РИА Новости, как военные вывозили их во время ракетного обстрела, по словам эвакуированных, ВСУ разрушили... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T19:48

2024-08-17T19:48

2024-08-17T20:02

специальная военная операция на украине

россия

глушковский район

курская область

алексей смирнов (политик)

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 17 авг - РИА Новости. Жители Глушковского района Курской области рассказали РИА Новости, как военные вывозили их во время ракетного обстрела, по словам эвакуированных, ВСУ разрушили мост, чтобы осложнить выезд оставшихся земляков. В среду региональный оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. В пятницу Смирнов заявил, что автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе разрушен в результате удара ВСУ. По данным МИД РФ, для этого ВСУ впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS. При обстреле погибли двое волонтеров "Народного фронта", занятых эвакуацией людей, еще один получил ранения. Вывезенные из Глушково жители - пожилая семейная пара - рассказали РИА Новости, что мост был разрушен не сразу. Первые две ракеты прилетели по нему еще в четверг. Именно тогда стало понятно, что нужно уезжать - в Глушково становилось слишком опасно. "Ракеты свистели, когда мы уезжали. По мосту били ракеты. В последний момент мы уехали", - рассказала РИА Новости жительница Глушково. Ее муж добавил, что две ракеты пролетели буквально над их головой - они жили как раз недалеко от моста. "Прилеты, две большие дырки (в мосту) и дым. Это при нас было", - рассказал мужчина. Эвакуировать людей в таких опасных условиях взялись только военные - они вывезли собеседников РИА Новости по мосту, который тогда еще стоял. "Проезд еще возможен был. А сейчас мост разбит и никто оттуда не выедет", - рассказал житель Глушково. В Глушково и соседних селах, которые находятся за рекой Сейм, еще осталось много мирных жителей. По мнению мужчины, мост уничтожили специально - чтобы затруднить эвакуацию и отрезать район. Другая семейная пара вырвалась из села Званное Глушковского района несколько дней назад, мост также был еще цел. В районе села начинались боевые действия, жители буквально в одних футболках прыгнули в машину и уехали. В пятницу они хотели вернуться домой за вещами, но не смогли - мост уже был взорван. "Мы опоздали. Вот всё, что у нас осталось", - указала собеседница агентства на собственную футболку. По ее словам, сейчас они с мужем живут в одном из пунктов временного размещения, носят вещи, которые приносят в ПВР сердобольные местные жители. Еще один пожилой житель Глушковского района посетовал, что разрушен не только мост - в деревнях уже нет света и газа. Местные жители, убегая, выпустили на волю домашний скот, чтобы он сам искал себе пропитание - увезти его не было возможности. "Стреляют каждый день. Свиньи бегают по улицам. Козы там бегают", - описал обстановку в районе он. Его сын также настоял, что нужно покидать опасный район, сейчас они вместе живут в ПВР. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966170682.html

https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html

россия

глушковский район

курская область

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Жители Курской области о том, как военные вывозили их под ракетным обстрелом ВСУ Жители Курской области, выехавшие в пункты временного размещения, рассказали, как военные вывозили их под ракетным обстрелом ВСУ 2024-08-17T19:48 true PT1M37S

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Наталья Макарова

россия, глушковский район, курская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины