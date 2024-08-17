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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из натовской артиллерии

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из натовской артиллерии - РИА Новости, 17.08.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из натовской артиллерии

Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T23:53

2024-08-17T23:53

2024-08-17T23:53

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 20.10 по 22.25 выпустили семь снарядов того же калибра по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240817/zameshatelstvo-1966789751.html

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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, стирол