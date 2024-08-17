https://ria.ru/20240817/obstrel-1966822615.html

ВСУ ударили по рынку и дому в Донецке натовской артиллерией, заявил СК

ВСУ ударили по рынку и дому в Донецке натовской артиллерией, заявил СК - РИА Новости, 17.08.2024

ВСУ ударили по рынку и дому в Донецке натовской артиллерией, заявил СК

Украинские военные предположительно применили "натовскую" артиллерию калибра 155-миллиметров при утреннем обстреле рынка и многоквартирного дома в Донецке,... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T17:46

2024-08-17T17:46

2024-08-17T22:47

специальная военная операция на украине

россия

донецк

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские военные предположительно применили "натовскую" артиллерию калибра 155-миллиметров при утреннем обстреле рынка и многоквартирного дома в Донецке, заявил журналистам представитель Следственного комитета России. "На месте происшествия установлено попадание вблизи многоквартирного жилого дома, в связи с чем поврежден фасад, также выбито его остекление. Повреждение получили объект гражданской инфраструктуры и автомобили, которые находились в непосредственной близости от указанного дома. На месте происшествия обнаружены фрагменты предположительно ствольной артиллерии 155-миллиметрового калибра. Фрагменты и осколки, обнаруженные на месте обстрела, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - сказал представитель СК РФ. По словам жительницы одной из поврежденных квартир Алины Павловой, в результате обстрела оказалась побитой вся сторона дома с первого по пятый этаж. "Машина была побитая, уехала. Раненая на пятом этаже, ее отвезли своим ходом в больницу. В шею был осколок, пальцы раздробило. За вчерашний день вообще "Галактика" (торговый центр - ред.) сгорела. А сегодня, наверное, метились по АТБ (магазин напротив "Галактики"), попали по площадке", - рассказала женщина. По информации представительства ДНР в СЦКК, при обстреле рынка пострадал один мирный житель. Кроме этого, по словам очевидца, еще одна мирная жительница получила ранения в многоквартирном доме.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

россия

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), сцкк