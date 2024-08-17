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ВСУ ударили по рынку и дому в Донецке натовской артиллерией, заявил СК
ВСУ ударили по рынку и дому в Донецке натовской артиллерией, заявил СК - РИА Новости, 17.08.2024
ВСУ ударили по рынку и дому в Донецке натовской артиллерией, заявил СК
Украинские военные предположительно применили "натовскую" артиллерию калибра 155-миллиметров при утреннем обстреле рынка и многоквартирного дома в Донецке,... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T17:46
2024-08-17T17:46
2024-08-17T22:47
специальная военная операция на украине
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донецк
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские военные предположительно применили "натовскую" артиллерию калибра 155-миллиметров при утреннем обстреле рынка и многоквартирного дома в Донецке, заявил журналистам представитель Следственного комитета России. "На месте происшествия установлено попадание вблизи многоквартирного жилого дома, в связи с чем поврежден фасад, также выбито его остекление. Повреждение получили объект гражданской инфраструктуры и автомобили, которые находились в непосредственной близости от указанного дома. На месте происшествия обнаружены фрагменты предположительно ствольной артиллерии 155-миллиметрового калибра. Фрагменты и осколки, обнаруженные на месте обстрела, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - сказал представитель СК РФ. По словам жительницы одной из поврежденных квартир Алины Павловой, в результате обстрела оказалась побитой вся сторона дома с первого по пятый этаж. "Машина была побитая, уехала. Раненая на пятом этаже, ее отвезли своим ходом в больницу. В шею был осколок, пальцы раздробило. За вчерашний день вообще "Галактика" (торговый центр - ред.) сгорела. А сегодня, наверное, метились по АТБ (магазин напротив "Галактики"), попали по площадке", - рассказала женщина. По информации представительства ДНР в СЦКК, при обстреле рынка пострадал один мирный житель. Кроме этого, по словам очевидца, еще одна мирная жительница получила ранения в многоквартирном доме.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), СЦКК
ВСУ ударили по рынку и дому в Донецке натовской артиллерией, заявил СК
СК: ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле рынка в Донецке в субботу