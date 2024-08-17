https://ria.ru/20240817/obstrel-1966812076.html

ВСУ за 40 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив семь снарядов

ВСУ за 40 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив семь снарядов - РИА Новости, 17.08.2024

ВСУ за 40 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив семь снарядов

Украинские войска за 40 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив семь снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам города, сообщило... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T20:51

2024-08-17T20:51

2024-08-17T20:51

специальная военная операция на украине

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донецк

украина

петровский район

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив семь снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибра 155 миллиметров... 19.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): 2 снаряда калибра 155 миллиметров... 20.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240817/germaniya-1966754770.html

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в мире, донецк, украина, петровский район, нато