https://ria.ru/20240817/obstrel-1966744428.html

В Донецке при обстреле пострадали два человека

В Донецке при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 17.08.2024

В Донецке при обстреле пострадали два человека

Мужчина и женщина пострадали при обстреле Донецка и города Енакиево со стороны украинских войск в субботу утром, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T10:49

2024-08-17T10:49

2024-08-17T10:49

специальная военная операция на украине

енакиево

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при обстреле Донецка и города Енакиево со стороны украинских войск в субботу утром, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 17 августа по состоянию на 10.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): по улице Добровольского на территории рынка ранен мужчина 1977 года рождения. Населенный пункт Енакиево: в результате атаки БПЛА-камикадзе пострадала женщина 1940 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. По данным представительства, с 7.00 до 9.50 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 7.00 ВСУ атаковали Енакиево, применив дрон-камикадзе. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240817/wsj-1966739298.html

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енакиево

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

енакиево, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, сцкк, происшествия