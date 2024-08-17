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В Донецке при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:49 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/obstrel-1966744428.html
В Донецке при обстреле пострадали два человека
В Донецке при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 17.08.2024
В Донецке при обстреле пострадали два человека
Мужчина и женщина пострадали при обстреле Донецка и города Енакиево со стороны украинских войск в субботу утром, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T10:49
2024-08-17T10:49
специальная военная операция на украине
енакиево
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при обстреле Донецка и города Енакиево со стороны украинских войск в субботу утром, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 17 августа по состоянию на 10.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): по улице Добровольского на территории рынка ранен мужчина 1977 года рождения. Населенный пункт Енакиево: в результате атаки БПЛА-камикадзе пострадала женщина 1940 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. По данным представительства, с 7.00 до 9.50 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 7.00 ВСУ атаковали Енакиево, применив дрон-камикадзе. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240817/wsj-1966739298.html
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енакиево
донецк
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енакиево, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Енакиево, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, СЦКК, Происшествия
В Донецке при обстреле пострадали два человека

В Донецке при обстреле пострадали два мужчина и женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при обстреле Донецка и города Енакиево со стороны украинских войск в субботу утром, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 17 августа по состоянию на 10.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): по улице Добровольского на территории рынка ранен мужчина 1977 года рождения. Населенный пункт Енакиево: в результате атаки БПЛА-камикадзе пострадала женщина 1940 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
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По данным представительства, с 7.00 до 9.50 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 7.00 ВСУ атаковали Енакиево, применив дрон-камикадзе.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеЕнакиевоДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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