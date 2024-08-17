https://ria.ru/20240817/oblast-1966820982.html

Из Курской области за сутки эвакуировали более 1700 человек

Из Курской области за сутки эвакуировали более 1700 человек - РИА Новости, 17.08.2024

Из Курской области за сутки эвакуировали более 1700 человек

Более 1700 человек эвакуированы за сутки из приграничных районов Курской области, сообщила пресс-секретарь врио губернатора Ирина Толмачева. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T22:29

2024-08-17T22:29

2024-08-17T22:29

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 1700 человек эвакуированы за сутки из приграничных районов Курской области, сообщила пресс-секретарь врио губернатора Ирина Толмачева. "За сутки выехали самостоятельно и организованными группами 1724 человека", - сказала она на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства Курской области. Кроме того, сообщается, что в Курской области развернуты 84 пункта временного размещения, в которых находятся больше 6500 жителей приграничных районов, в том числе почти 1400 детей. Также отмечается, что в 24 регионах России работает 171 ПВР, в которых размещены около 10 тысяч человек, в том числе 3000 детей. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

https://ria.ru/20240817/lindner-1966798651.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины