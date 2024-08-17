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Из Курской области за сутки эвакуировали более 1700 человек - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/oblast-1966820982.html
Из Курской области за сутки эвакуировали более 1700 человек
Из Курской области за сутки эвакуировали более 1700 человек - РИА Новости, 17.08.2024
Из Курской области за сутки эвакуировали более 1700 человек
Более 1700 человек эвакуированы за сутки из приграничных районов Курской области, сообщила пресс-секретарь врио губернатора Ирина Толмачева. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T22:29
2024-08-17T22:29
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 1700 человек эвакуированы за сутки из приграничных районов Курской области, сообщила пресс-секретарь врио губернатора Ирина Толмачева. "За сутки выехали самостоятельно и организованными группами 1724 человека", - сказала она на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства Курской области. Кроме того, сообщается, что в Курской области развернуты 84 пункта временного размещения, в которых находятся больше 6500 жителей приграничных районов, в том числе почти 1400 детей. Также отмечается, что в 24 регионах России работает 171 ПВР, в которых размещены около 10 тысяч человек, в том числе 3000 детей. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Из Курской области за сутки эвакуировали более 1700 человек

Из приграничных районов Курской области за сутки эвакуировали более 1700 человек

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 1700 человек эвакуированы за сутки из приграничных районов Курской области, сообщила пресс-секретарь врио губернатора Ирина Толмачева.
«
"За сутки выехали самостоятельно и организованными группами 1724 человека", - сказала она на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Кроме того, сообщается, что в Курской области развернуты 84 пункта временного размещения, в которых находятся больше 6500 жителей приграничных районов, в том числе почти 1400 детей. Также отмечается, что в 24 регионах России работает 171 ПВР, в которых размещены около 10 тысяч человек, в том числе 3000 детей.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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