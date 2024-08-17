Из Курской области за сутки эвакуировали более 1700 человек
Из приграничных районов Курской области за сутки эвакуировали более 1700 человек
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 1700 человек эвакуированы за сутки из приграничных районов Курской области, сообщила пресс-секретарь врио губернатора Ирина Толмачева.
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"За сутки выехали самостоятельно и организованными группами 1724 человека", - сказала она на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства Курской области.
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Кроме того, сообщается, что в Курской области развернуты 84 пункта временного размещения, в которых находятся больше 6500 жителей приграничных районов, в том числе почти 1400 детей. Также отмечается, что в 24 регионах России работает 171 ПВР, в которых размещены около 10 тысяч человек, в том числе 3000 детей.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.