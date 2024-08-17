https://ria.ru/20240817/nyt-1966765788.html

"Продолжают терять". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте

"Продолжают терять". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте - РИА Новости, 17.08.2024

"Продолжают терять". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте

Вооруженные силы Украины продолжают терять позиции на восточном фронте, пишет The New York Times. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:25

2024-08-17T14:25

2024-08-17T14:25

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политика

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины продолжают терять позиции на восточном фронте, пишет The New York Times."ВСУ продолжают терять позиции на собственной территории. Украинские солдаты с восточного фронта говорят, что боевые действия там не утихают, и российские войска по-прежнему превосходят их численностью и оружием", — говорится в материале.В статье журналисты также указали, что попытки ВСУ операцией в Курской области повлиять на ситуацию на фронте не дают им желанных результатов.В субботу в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили на украинских аэродромах бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 воздушных сил Украины, а также две пусковые установки HIMARS.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240817/reuters-1966757090.html

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в мире, украина, курская область, вооруженные силы украины, су-24, ми-8 амтш, ми-17, политика