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"Продолжают терять". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте
"Продолжают терять". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте - РИА Новости, 17.08.2024
"Продолжают терять". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте
Вооруженные силы Украины продолжают терять позиции на восточном фронте, пишет The New York Times. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:25
2024-08-17T14:25
2024-08-17T14:25
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины продолжают терять позиции на восточном фронте, пишет The New York Times."ВСУ продолжают терять позиции на собственной территории. Украинские солдаты с восточного фронта говорят, что боевые действия там не утихают, и российские войска по-прежнему превосходят их численностью и оружием", — говорится в материале.В статье журналисты также указали, что попытки ВСУ операцией в Курской области повлиять на ситуацию на фронте не дают им желанных результатов.В субботу в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили на украинских аэродромах бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 воздушных сил Украины, а также две пусковые установки HIMARS.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, курская область, вооруженные силы украины, су-24, ми-8 амтш, ми-17, политика
В мире, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, Су-24, Ми-8 АМТШ, Ми-17, Политика
"Продолжают терять". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте
NYT: ВСУ продолжают терять позиции на собственной территории