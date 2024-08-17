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"Продолжают терять". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте - РИА Новости, 17.08.2024
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14:25 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/nyt-1966765788.html
"Продолжают терять". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте
"Продолжают терять". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте - РИА Новости, 17.08.2024
"Продолжают терять". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте
Вооруженные силы Украины продолжают терять позиции на восточном фронте, пишет The New York Times. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:25
2024-08-17T14:25
в мире
украина
курская область
вооруженные силы украины
су-24
ми-8 амтш
ми-17
политика
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины продолжают терять позиции на восточном фронте, пишет The New York Times."ВСУ продолжают терять позиции на собственной территории. Украинские солдаты с восточного фронта говорят, что боевые действия там не утихают, и российские войска по-прежнему превосходят их численностью и оружием", — говорится в материале.В статье журналисты также указали, что попытки ВСУ операцией в Курской области повлиять на ситуацию на фронте не дают им желанных результатов.В субботу в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили на украинских аэродромах бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 воздушных сил Украины, а также две пусковые установки HIMARS.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240817/reuters-1966757090.html
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в мире, украина, курская область, вооруженные силы украины, су-24, ми-8 амтш, ми-17, политика
В мире, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, Су-24, Ми-8 АМТШ, Ми-17, Политика
"Продолжают терять". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте

NYT: ВСУ продолжают терять позиции на собственной территории

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины продолжают терять позиции на восточном фронте, пишет The New York Times.
«
"ВСУ продолжают терять позиции на собственной территории. Украинские солдаты с восточного фронта говорят, что боевые действия там не утихают, и российские войска по-прежнему превосходят их численностью и оружием", — говорится в материале.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
"Прямой конфликт". СМИ раскрыли, какой указ США отдали ВСУ под Курском
Вчера, 13:05
В статье журналисты также указали, что попытки ВСУ операцией в Курской области повлиять на ситуацию на фронте не дают им желанных результатов.
В субботу в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили на украинских аэродромах бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 воздушных сил Украины, а также две пусковые установки HIMARS.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
В Китае сделали предупреждение из-за действий ВСУ в Курской области
Вчера, 12:20
 
В миреУкраинаКурская областьВооруженные силы УкраиныСу-24Ми-8 АМТШМи-17Политика
 
 
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