https://ria.ru/20240817/nevrolog-1966720331.html

Невролог назвал симптомы, появляющиеся за несколько недель до инсульта

Невролог назвал симптомы, появляющиеся за несколько недель до инсульта - РИА Новости, 17.08.2024

Невролог назвал симптомы, появляющиеся за несколько недель до инсульта

Внезапная слабость или онемение частей тела, кратковременные затруднения в речи, резкое ухудшение зрения, приступы головокружения, сильные головные боли... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T03:14

2024-08-17T03:14

2024-08-17T05:43

владимир мартынов

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Внезапная слабость или онемение частей тела, кратковременные затруднения в речи, резкое ухудшение зрения, приступы головокружения, сильные головные боли являются симптомами, которые могут проявляться за несколько недель до инсульта, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов."Инсульт часто случается внезапно, но появляются первые звоночки, которые могут проявиться за несколько дней или даже недель до самого инсульта", — сказал собеседник.Среди таких симптомов невролог назвал резкое чувство слабости или онемение в конечностях и лице, двоение в глазах, внезапная потеря или ухудшение зрения, появление затруднений в разговоре."Сильная головная боль может говорить об инсульте, головокружение, временная потеря координации и даже сознания…, трудности с речью могут появиться за некоторое время до инсульта", — добавил врач.

https://ria.ru/20240808/nevrolog-1964800310.html

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владимир мартынов