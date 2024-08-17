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Невролог назвал симптомы, появляющиеся за несколько недель до инсульта - РИА Новости, 17.08.2024
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03:14 17.08.2024 (обновлено: 05:43 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/nevrolog-1966720331.html
Невролог назвал симптомы, появляющиеся за несколько недель до инсульта
Невролог назвал симптомы, появляющиеся за несколько недель до инсульта - РИА Новости, 17.08.2024
Невролог назвал симптомы, появляющиеся за несколько недель до инсульта
Внезапная слабость или онемение частей тела, кратковременные затруднения в речи, резкое ухудшение зрения, приступы головокружения, сильные головные боли... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T03:14
2024-08-17T05:43
владимир мартынов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Внезапная слабость или онемение частей тела, кратковременные затруднения в речи, резкое ухудшение зрения, приступы головокружения, сильные головные боли являются симптомами, которые могут проявляться за несколько недель до инсульта, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.&quot;Инсульт часто случается внезапно, но появляются первые звоночки, которые могут проявиться за несколько дней или даже недель до самого инсульта&quot;, — сказал собеседник.Среди таких симптомов невролог назвал резкое чувство слабости или онемение в конечностях и лице, двоение в глазах, внезапная потеря или ухудшение зрения, появление затруднений в разговоре."Сильная головная боль может говорить об инсульте, головокружение, временная потеря координации и даже сознания…, трудности с речью могут появиться за некоторое время до инсульта", — добавил врач.
https://ria.ru/20240808/nevrolog-1964800310.html
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владимир мартынов
Владимир Мартынов
Невролог назвал симптомы, появляющиеся за несколько недель до инсульта

Невролог: за пару недель до инсульта появляются слабость и онемение частей тела

© Depositphotos.com / stockdevil_666Инсульт
Инсульт - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Depositphotos.com / stockdevil_666
Инсульт. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Внезапная слабость или онемение частей тела, кратковременные затруднения в речи, резкое ухудшение зрения, приступы головокружения, сильные головные боли являются симптомами, которые могут проявляться за несколько недель до инсульта, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
«

"Инсульт часто случается внезапно, но появляются первые звоночки, которые могут проявиться за несколько дней или даже недель до самого инсульта", — сказал собеседник.

Среди таких симптомов невролог назвал резкое чувство слабости или онемение в конечностях и лице, двоение в глазах, внезапная потеря или ухудшение зрения, появление затруднений в разговоре.
"Сильная головная боль может говорить об инсульте, головокружение, временная потеря координации и даже сознания…, трудности с речью могут появиться за некоторое время до инсульта", — добавил врач.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Невролог назвала первые признаки тихого инсульта
8 августа, 03:10
 
Владимир Мартынов
 
 
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