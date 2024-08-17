https://ria.ru/20240817/nevrolog-1966720331.html
Невролог назвал симптомы, появляющиеся за несколько недель до инсульта
Невролог назвал симптомы, появляющиеся за несколько недель до инсульта - РИА Новости, 17.08.2024
Невролог назвал симптомы, появляющиеся за несколько недель до инсульта
Внезапная слабость или онемение частей тела, кратковременные затруднения в речи, резкое ухудшение зрения, приступы головокружения, сильные головные боли... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T03:14
2024-08-17T03:14
2024-08-17T05:43
владимир мартынов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Внезапная слабость или онемение частей тела, кратковременные затруднения в речи, резкое ухудшение зрения, приступы головокружения, сильные головные боли являются симптомами, которые могут проявляться за несколько недель до инсульта, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов."Инсульт часто случается внезапно, но появляются первые звоночки, которые могут проявиться за несколько дней или даже недель до самого инсульта", — сказал собеседник.Среди таких симптомов невролог назвал резкое чувство слабости или онемение в конечностях и лице, двоение в глазах, внезапная потеря или ухудшение зрения, появление затруднений в разговоре."Сильная головная боль может говорить об инсульте, головокружение, временная потеря координации и даже сознания…, трудности с речью могут появиться за некоторое время до инсульта", — добавил врач.
https://ria.ru/20240808/nevrolog-1964800310.html
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владимир мартынов
Невролог назвал симптомы, появляющиеся за несколько недель до инсульта
Невролог: за пару недель до инсульта появляются слабость и онемение частей тела
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Внезапная слабость или онемение частей тела, кратковременные затруднения в речи, резкое ухудшение зрения, приступы головокружения, сильные головные боли являются симптомами, которые могут проявляться за несколько недель до инсульта, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
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"Инсульт часто случается внезапно, но появляются первые звоночки, которые могут проявиться за несколько дней или даже недель до самого инсульта", — сказал собеседник.
Среди таких симптомов невролог назвал резкое чувство слабости или онемение в конечностях и лице, двоение в глазах, внезапная потеря или ухудшение зрения, появление затруднений в разговоре.
"Сильная головная боль может говорить об инсульте, головокружение, временная потеря координации и даже сознания…, трудности с речью могут появиться за некоторое время до инсульта", — добавил врач.