https://ria.ru/20240817/nato-1966793291.html

Во Франции призвали к радикальным мерам после новостей о "Северных потоках"

Во Франции призвали к радикальным мерам после новостей о "Северных потоках" - РИА Новости, 17.08.2024

Во Франции призвали к радикальным мерам после новостей о "Северных потоках"

Франция должна покинуть НАТО после вскрывшейся информации о причастности Украины к подрыву газопровода "Северный поток", заявил лидер французской партии... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T17:55

2024-08-17T17:55

2024-08-17T17:55

в мире

франция

украина

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флориан филиппо

валерий залужный

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Франция должна покинуть НАТО после вскрывшейся информации о причастности Украины к подрыву газопровода "Северный поток", заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Идите и скажите всем, наконец, правду: это удар НАТО, очевидно, совместно с Соединенными Штатами! <…> Давайте выйдем из НАТО!" — призвал он.Филиппо подчеркнул, что теперь в Германии активно обсуждают участие Украины в диверсии, при этом Киев продолжает обвинять во всем Москву. Политик добавил, что подрыв газопровода можно рассматривать как акт войны против интересов Франции.В четверг The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники опубликовало статью, утверждающую, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.

https://ria.ru/20240817/germaniya-1966754770.html

https://ria.ru/20240817/nato-1966735284.html

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в мире, франция, украина, германия, флориан филиппо, валерий залужный, владимир зеленский, нато, северный поток, северный поток — 2