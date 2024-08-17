https://ria.ru/20240817/nato-1966791744.html

НАТО руководствуется доктриной против России, заявил постпред Крыма

НАТО руководствуется доктриной против России, заявил постпред Крыма - РИА Новости, 17.08.2024

НАТО руководствуется доктриной против России, заявил постпред Крыма

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что НАТО в отношении России... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T17:45

2024-08-17T17:45

2024-08-17T17:45

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украина

георгий мурадов

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что НАТО в отношении России руководствуется доктриной, цель которой поэтапное ослабление и, в конечном итоге, нанесение военного и политического поражения. "Перед ВСУ штабами НАТО поставлена конкретная задача ведения войны с нашей страной на основе доктринально отработанных стратегических целей - ослабления и, в конечном итоге, нанесения нам военного и политического поражения. Эта долгосрочная операция НАТО глубоко проработана и разбита на ряд этапов", - сказал Мурадов РИА Новости. В частности, по его словам, первый этап состоял в акциях по уничтожению негативно настроенного к вступлению Украины в НАТО русского населения, проживающего на прилегающих к РФ территориях, исторически входивших в состав России. "Второй этап - естественное вовлечение российского государства в защиту его репрессируемых и подвергаемых геноциду соотечественников на Украине, что стало юридически обязательным после легитимного самоопределения русских юго-востока Украины, признания Российской Федерацией спасающихся от геноцида новых независимых республик и их вступления в состав защищающего их материнского государства. Этот этап был преподнесен Западом как "нападение" России на Украину", - сказал Мурадов. Третий этап, по его словам, состоит уже в прямой агрессии многонациональной наемнической армии НАТО против России, ее территории и народа. "Таким образом, речь идёт о прямой войне с нами этого западного агрессивного блока, борющегося за сохранение своего мирового господства. Этот крайне опасный новый способ ведения войн должен получить политико-правовую оценку и быть запрещен на международном уровне", - заключил постпред.

https://ria.ru/20240707/nato-1957965463.html

https://ria.ru/20240711/krym-1958915278.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, георгий мурадов, нато