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НАТО руководствуется доктриной против России, заявил постпред Крыма - РИА Новости, 17.08.2024
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17:45 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/nato-1966791744.html
НАТО руководствуется доктриной против России, заявил постпред Крыма
НАТО руководствуется доктриной против России, заявил постпред Крыма - РИА Новости, 17.08.2024
НАТО руководствуется доктриной против России, заявил постпред Крыма
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что НАТО в отношении России... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T17:45
2024-08-17T17:45
россия
украина
георгий мурадов
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что НАТО в отношении России руководствуется доктриной, цель которой поэтапное ослабление и, в конечном итоге, нанесение военного и политического поражения. "Перед ВСУ штабами НАТО поставлена конкретная задача ведения войны с нашей страной на основе доктринально отработанных стратегических целей - ослабления и, в конечном итоге, нанесения нам военного и политического поражения. Эта долгосрочная операция НАТО глубоко проработана и разбита на ряд этапов", - сказал Мурадов РИА Новости. В частности, по его словам, первый этап состоял в акциях по уничтожению негативно настроенного к вступлению Украины в НАТО русского населения, проживающего на прилегающих к РФ территориях, исторически входивших в состав России. "Второй этап - естественное вовлечение российского государства в защиту его репрессируемых и подвергаемых геноциду соотечественников на Украине, что стало юридически обязательным после легитимного самоопределения русских юго-востока Украины, признания Российской Федерацией спасающихся от геноцида новых независимых республик и их вступления в состав защищающего их материнского государства. Этот этап был преподнесен Западом как "нападение" России на Украину", - сказал Мурадов. Третий этап, по его словам, состоит уже в прямой агрессии многонациональной наемнической армии НАТО против России, ее территории и народа. "Таким образом, речь идёт о прямой войне с нами этого западного агрессивного блока, борющегося за сохранение своего мирового господства. Этот крайне опасный новый способ ведения войн должен получить политико-правовую оценку и быть запрещен на международном уровне", - заключил постпред.
https://ria.ru/20240707/nato-1957965463.html
https://ria.ru/20240711/krym-1958915278.html
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россия, украина, георгий мурадов, нато
Россия, Украина, Георгий Мурадов, НАТО
НАТО руководствуется доктриной против России, заявил постпред Крыма

Постоянный представитель Крыма Мурадов: НАТО преследует цель ослабления России

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что НАТО в отношении России руководствуется доктриной, цель которой поэтапное ослабление и, в конечном итоге, нанесение военного и политического поражения.
«
"Перед ВСУ штабами НАТО поставлена конкретная задача ведения войны с нашей страной на основе доктринально отработанных стратегических целей - ослабления и, в конечном итоге, нанесения нам военного и политического поражения. Эта долгосрочная операция НАТО глубоко проработана и разбита на ряд этапов", - сказал Мурадов РИА Новости.
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В частности, по его словам, первый этап состоял в акциях по уничтожению негативно настроенного к вступлению Украины в НАТО русского населения, проживающего на прилегающих к РФ территориях, исторически входивших в состав России.
"Второй этап - естественное вовлечение российского государства в защиту его репрессируемых и подвергаемых геноциду соотечественников на Украине, что стало юридически обязательным после легитимного самоопределения русских юго-востока Украины, признания Российской Федерацией спасающихся от геноцида новых независимых республик и их вступления в состав защищающего их материнского государства. Этот этап был преподнесен Западом как "нападение" России на Украину", - сказал Мурадов.
Третий этап, по его словам, состоит уже в прямой агрессии многонациональной наемнической армии НАТО против России, ее территории и народа.
"Таким образом, речь идёт о прямой войне с нами этого западного агрессивного блока, борющегося за сохранение своего мирового господства. Этот крайне опасный новый способ ведения войн должен получить политико-правовую оценку и быть запрещен на международном уровне", - заключил постпред.
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РоссияУкраинаГеоргий МурадовНАТО
 
 
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