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В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины
В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины - РИА Новости, 17.08.2024
В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины
Североатлантический альянс своими действиями уничтожает Украину, а Евросоюз активно этому способствует, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T09:12
2024-08-17T09:12
2024-08-17T09:12
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс своими действиями уничтожает Украину, а Евросоюз активно этому способствует, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х."Разрушение Украины НАТО при бездумной поддержке ЕС неоправданно", — отметил он.Уоллес подчеркнул, что также нельзя защищать киевский режим, если он действительно виновен в подрыве газопровода "Северный поток", как утверждают западные СМИ.В июле Владимир Путин в эфире канала "Россия 24" заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозы безопасности для России и не повысит безопасность самой Украины, и добавил, что ничего хорошего он в этом не видит.
https://ria.ru/20240816/armiya-1966593085.html
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в мире, украина, ирландия, россия, мик уоллес, владимир путин, европарламент, нато, евросоюз, северный поток
В мире, Украина, Ирландия, Россия, Мик Уоллес, Владимир Путин, Европарламент, НАТО, Евросоюз, Северный поток
В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины
Депутат ЕП Уоллес: НАТО разрушает Украину при содействии Евросоюза