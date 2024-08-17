https://ria.ru/20240817/nato-1966735284.html

В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины

В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины - РИА Новости, 17.08.2024

В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины

Североатлантический альянс своими действиями уничтожает Украину, а Евросоюз активно этому способствует, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T09:12

2024-08-17T09:12

2024-08-17T09:12

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс своими действиями уничтожает Украину, а Евросоюз активно этому способствует, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х."Разрушение Украины НАТО при бездумной поддержке ЕС неоправданно", — отметил он.Уоллес подчеркнул, что также нельзя защищать киевский режим, если он действительно виновен в подрыве газопровода "Северный поток", как утверждают западные СМИ.В июле Владимир Путин в эфире канала "Россия 24" заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозы безопасности для России и не повысит безопасность самой Украины, и добавил, что ничего хорошего он в этом не видит.

https://ria.ru/20240816/armiya-1966593085.html

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966632468.html

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