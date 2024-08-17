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В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины - РИА Новости, 17.08.2024
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09:12 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/nato-1966735284.html
В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины
В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины - РИА Новости, 17.08.2024
В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины
Североатлантический альянс своими действиями уничтожает Украину, а Евросоюз активно этому способствует, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T09:12
2024-08-17T09:12
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украина
ирландия
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мик уоллес
владимир путин
европарламент
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс своими действиями уничтожает Украину, а Евросоюз активно этому способствует, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х."Разрушение Украины НАТО при бездумной поддержке ЕС неоправданно", — отметил он.Уоллес подчеркнул, что также нельзя защищать киевский режим, если он действительно виновен в подрыве газопровода "Северный поток", как утверждают западные СМИ.В июле Владимир Путин в эфире канала "Россия 24" заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозы безопасности для России и не повысит безопасность самой Украины, и добавил, что ничего хорошего он в этом не видит.
https://ria.ru/20240816/armiya-1966593085.html
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в мире, украина, ирландия, россия, мик уоллес, владимир путин, европарламент, нато, евросоюз, северный поток
В мире, Украина, Ирландия, Россия, Мик Уоллес, Владимир Путин, Европарламент, НАТО, Евросоюз, Северный поток
В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины

Депутат ЕП Уоллес: НАТО разрушает Украину при содействии Евросоюза

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс своими действиями уничтожает Украину, а Евросоюз активно этому способствует, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х.
"Разрушение Украины НАТО при бездумной поддержке ЕС неоправданно", — отметил он.
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Уоллес подчеркнул, что также нельзя защищать киевский режим, если он действительно виновен в подрыве газопровода "Северный поток", как утверждают западные СМИ.
В июле Владимир Путин в эфире канала "Россия 24" заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозы безопасности для России и не повысит безопасность самой Украины, и добавил, что ничего хорошего он в этом не видит.
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В миреУкраинаИрландияРоссияМик УоллесВладимир ПутинЕвропарламентНАТОЕвросоюзСеверный поток
 
 
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