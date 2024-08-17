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"Самые мощные". В США отреагировали на масштабные потери ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
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09:34 17.08.2024 (обновлено: 09:52 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/mwm-1966737049.html
"Самые мощные". В США отреагировали на масштабные потери ВСУ
"Самые мощные". В США отреагировали на масштабные потери ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
"Самые мощные". В США отреагировали на масштабные потери ВСУ
Украина несет большие потери в Курской области, направив туда лучшие войска, пишет военный журнал Military Watch. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T09:34
2024-08-17T09:52
технологии
курская область
украина
россия
вооруженные силы украины
т-80
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украина несет большие потери в Курской области, направив туда лучшие войска, пишет военный журнал Military Watch."Эти потери особенно значительны, учитывая то, что Украина направила в наступление свои самые мощные военные подразделения, куда входят дефицитные танки Challenger 2, Т-80 и Leopard", — указывают обозреватели, комментируя заявления Минобороны России о потерях ВСУ в Курской области.Журналисты предупредили, что украинские потери в ходе этой операции могут значительно повлиять на положение ВСУ в конфликте.Накануне Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
https://ria.ru/20240816/mera-1966635260.html
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технологии, курская область, украина, россия, вооруженные силы украины, т-80, в мире, сша, политика
Технологии, Курская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80, В мире, США, Политика
"Самые мощные". В США отреагировали на масштабные потери ВСУ

MWM: Украина несет большие потери в Курской области, направив туда лучшие войска

© РИА НовостиОружие на месте ликвидации украинской ДРГ в Курской области
Оружие на месте ликвидации украинской ДРГ в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости
Оружие на месте ликвидации украинской ДРГ в Курской области . Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украина несет большие потери в Курской области, направив туда лучшие войска, пишет военный журнал Military Watch.
«
"Эти потери особенно значительны, учитывая то, что Украина направила в наступление свои самые мощные военные подразделения, куда входят дефицитные танки Challenger 2, Т-80 и Leopard", — указывают обозреватели, комментируя заявления Минобороны России о потерях ВСУ в Курской области.
Журналисты предупредили, что украинские потери в ходе этой операции могут значительно повлиять на положение ВСУ в конфликте.
Накануне Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
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ТехнологииКурская областьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныТ-80В миреСШАПолитика
 
 
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