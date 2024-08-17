https://ria.ru/20240817/mwm-1966737049.html

"Самые мощные". В США отреагировали на масштабные потери ВСУ

"Самые мощные". В США отреагировали на масштабные потери ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024

"Самые мощные". В США отреагировали на масштабные потери ВСУ

Украина несет большие потери в Курской области, направив туда лучшие войска, пишет военный журнал Military Watch. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T09:34

2024-08-17T09:34

2024-08-17T09:52

технологии

курская область

украина

россия

вооруженные силы украины

т-80

в мире

сша

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украина несет большие потери в Курской области, направив туда лучшие войска, пишет военный журнал Military Watch."Эти потери особенно значительны, учитывая то, что Украина направила в наступление свои самые мощные военные подразделения, куда входят дефицитные танки Challenger 2, Т-80 и Leopard", — указывают обозреватели, комментируя заявления Минобороны России о потерях ВСУ в Курской области.Журналисты предупредили, что украинские потери в ходе этой операции могут значительно повлиять на положение ВСУ в конфликте.Накануне Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.

https://ria.ru/20240816/mera-1966635260.html

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украина

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технологии, курская область, украина, россия, вооруженные силы украины, т-80, в мире, сша, политика