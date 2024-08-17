https://ria.ru/20240817/moldaviya-1966825923.html

Молдавская оппозиция назвала кишиневский аэропорт концлагерем в миниатюре

Молдавская оппозиция назвала кишиневский аэропорт концлагерем в миниатюре - РИА Новости, 17.08.2024

Молдавская оппозиция назвала кишиневский аэропорт концлагерем в миниатюре

Оппозиционный блок "Победа" намерен направить жалобы правоохранителям из-за задержания своих представителей в аэропорту Кишинева, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T23:41

2024-08-17T23:41

2024-08-17T23:41

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КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" намерен направить жалобы правоохранителям из-за задержания своих представителей в аэропорту Кишинева, сообщила пресс-служба политсилы. Депутат парламента Молдавии Ирина Лозован ранее в субботу рассказала РИА Новости, что ее вместе с другими делегатами съезда блока "Победа" в Москве задержали в аэропорту Кишинева по политическим мотивам. "Наши коллеги возвращались домой со съезда блока в Москве. Участие в нем, судя по всему, стало причиной такого пристального внимания со стороны "стражей порядка". То, что они действуют по указке сверху, очевидно всем. По каждому случаю незаконного задержания блок "Победа" направит жалобы в правоохранительные органы", - сообщается в Telegram-канале блока. Оппозиция отмечает, что в последние год кишиневский аэропорт превратился в "концлагерь в миниатюре". "Людей здесь буквально запирают, морят голодом, не пускают на воздух. Это позорное явление для режима партии "Действие и солидарность", который таким образом преследует собственных граждан, нарушая основные конституционные права", - говорится в сообщении. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240528/zaderzhanie-1949004029.html

https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941772272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, молдавия, кишинев, майя санду, возрождение, евразийский экономический союз