Молдавская оппозиция назвала кишиневский аэропорт концлагерем в миниатюре
"Победа" направит жалобы на задержание своих представителей в аэропорту Кишинева
© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева в Молдавии
© Sputnik / Mihai Caraus
Аэропорт Кишинева в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" намерен направить жалобы правоохранителям из-за задержания своих представителей в аэропорту Кишинева, сообщила пресс-служба политсилы.
"Наши коллеги возвращались домой со съезда блока в Москве. Участие в нем, судя по всему, стало причиной такого пристального внимания со стороны "стражей порядка". То, что они действуют по указке сверху, очевидно всем. По каждому случаю незаконного задержания блок "Победа" направит жалобы в правоохранительные органы", - сообщается в Telegram-канале блока.
Оппозиция отмечает, что в последние год кишиневский аэропорт превратился в "концлагерь в миниатюре". "Людей здесь буквально запирают, морят голодом, не пускают на воздух. Это позорное явление для режима партии "Действие и солидарность", который таким образом преследует собственных граждан, нарушая основные конституционные права", - говорится в сообщении.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.