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ВС России уничтожили британскую самоходную установку AS-90 близ Северска - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:26 17.08.2024 (обновлено: 20:11 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/mo-1966804139.html
ВС России уничтожили британскую самоходную установку AS-90 близ Северска
ВС России уничтожили британскую самоходную установку AS-90 близ Северска - РИА Новости, 17.08.2024
ВС России уничтожили британскую самоходную установку AS-90 близ Северска
Российские военнослужащие группировки "Юг" в ходе контрбатарейной борьбы нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T19:26
2024-08-17T20:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
северск
великобритания
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" в ходе контрбатарейной борьбы нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании в районе Северска, сообщили в Минобороны России."В ходе контрбатарейной борьбы по вскрытой артиллерийской огневой позиции ВСУ военнослужащими Южной группировки войск был нанесен артиллерийский удар. В результате удара самоходная артиллерийская установка с расчетом ВСУ уничтожена", - говорится в сообщении.Минобороны также опубликовало кадры уничтожения AS-90. Как уточняется в описании к видео, САУ была уничтожена в районе населенного пункта Северск в ДНР.
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Уничтожение в районе Северска британской самоходной артиллерийской установки AS-90 с расчетом ВСУ
Российские военные уничтожили в районе Северска британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 с расчетом ВСУ, сообщает Минобороны
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россия, вооруженные силы украины, в мире, северск, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Северск, Великобритания
ВС России уничтожили британскую самоходную установку AS-90 близ Северска

Минобороны: ВС России уничтожили САУ AS-90 с расчетом ВСУ в районе Северска

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" в ходе контрбатарейной борьбы нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании в районе Северска, сообщили в Минобороны России.
«
"В ходе контрбатарейной борьбы по вскрытой артиллерийской огневой позиции ВСУ военнослужащими Южной группировки войск был нанесен артиллерийский удар. В результате удара самоходная артиллерийская установка с расчетом ВСУ уничтожена", - говорится в сообщении.
Минобороны также опубликовало кадры уничтожения AS-90. Как уточняется в описании к видео, САУ была уничтожена в районе населенного пункта Северск в ДНР.
Франция - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Во Франции высмеяли замешательство на ТВ из-за видео ВСУ в касках СС
Вчера, 17:32
 
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