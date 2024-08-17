https://ria.ru/20240817/mo-1966804139.html

ВС России уничтожили британскую самоходную установку AS-90 близ Северска

ВС России уничтожили британскую самоходную установку AS-90 близ Северска - РИА Новости, 17.08.2024

ВС России уничтожили британскую самоходную установку AS-90 близ Северска

Российские военнослужащие группировки "Юг" в ходе контрбатарейной борьбы нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T19:26

2024-08-17T19:26

2024-08-17T20:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

северск

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966808761_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e80a170364662978adcfe4d3c876e79.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" в ходе контрбатарейной борьбы нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании в районе Северска, сообщили в Минобороны России."В ходе контрбатарейной борьбы по вскрытой артиллерийской огневой позиции ВСУ военнослужащими Южной группировки войск был нанесен артиллерийский удар. В результате удара самоходная артиллерийская установка с расчетом ВСУ уничтожена", - говорится в сообщении.Минобороны также опубликовало кадры уничтожения AS-90. Как уточняется в описании к видео, САУ была уничтожена в районе населенного пункта Северск в ДНР.

https://ria.ru/20240817/zameshatelstvo-1966789751.html

россия

северск

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение в районе Северска британской самоходной артиллерийской установки AS-90 с расчетом ВСУ Российские военные уничтожили в районе Северска британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 с расчетом ВСУ, сообщает Минобороны 2024-08-17T19:26 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, в мире, северск, великобритания