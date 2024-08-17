https://ria.ru/20240817/miting-1966810702.html
Протестующие в Тель-Авиве требуют отставки Нетаньяху
Протестующие в Тель-Авиве требуют отставки Нетаньяху - РИА Новости, 17.08.2024
Протестующие в Тель-Авиве требуют отставки Нетаньяху
Митинг протестующих, требующих отставки израильского премьера Биньямина Нетаньяху и возвращения заложников из сектора Газа, проходит в центре Тель-Авива,... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T20:43
2024-08-17T20:43
2024-08-17T20:47
в мире
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рафах (провинция)
россия
биньямин нетаньяху
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оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг - РИА Новости. Митинг протестующих, требующих отставки израильского премьера Биньямина Нетаньяху и возвращения заложников из сектора Газа, проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. Протесты проходят на улице Каплан в центре города рядом с комплексом правительственных зданий. На мероприятии, которое в последние недели приобрело регулярный характер, собрались люди разных возрастов. Они несут флаги Израиля, плакаты с призывами к отставке Нетаньяху и возвращению заложников палестинского движения ХАМАС. "Мы хотим, чтобы вернулись все заложники и солдаты, чтобы война закончилась. Пришло время", - сказала РИА Новости одна из протестующих. Собравшиеся возлагают ответственность на продолжающийся конфликт в секторе Газа на Нетаньяху, обвиняют его в диктатуре и требуют выдвинуть премьеру импичмент. Участвующий в митинге оркестр исполняет имперский марш из "Звездных войн", намекая таким образом на схожесть Нетаньяху с отрицательными персонажами кинофраншизы. Протестующие также скандируют: "Демократия!" Часть митингующих устраивают перформансы, в ходе которых им завязывают глаза и руки. Таким образом они хотят привлечь внимание к судьбе заложников, находящихся в секторе Газа. Выступают и спикеры. После минуты молчания собравшиеся исполнили национальный гимн. Зону проведения митинга перекрыли грузовыми автомобилями, ее патрулируют сотрудники полиции. Мероприятие проходит без происшествий. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240817/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240808/netanjahu-1964948014.html
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Протестующие в Тель-Авиве требуют отставки Нетаньяху
В Тель-Авиве проходит митинг за отставку Нетаньяху и освобождение заложников
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг - РИА Новости. Митинг протестующих, требующих отставки израильского премьера Биньямина Нетаньяху и возвращения заложников из сектора Газа, проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.
Протесты проходят на улице Каплан в центре города рядом с комплексом правительственных зданий. На мероприятии, которое в последние недели приобрело регулярный характер, собрались люди разных возрастов. Они несут флаги Израиля
, плакаты с призывами к отставке Нетаньяху и возвращению заложников палестинского движения ХАМАС
.
"Мы хотим, чтобы вернулись все заложники и солдаты, чтобы война закончилась. Пришло время", - сказала РИА Новости одна из протестующих.
Собравшиеся возлагают ответственность на продолжающийся конфликт в секторе Газа на Нетаньяху, обвиняют его в диктатуре и требуют выдвинуть премьеру импичмент. Участвующий в митинге оркестр исполняет имперский марш из "Звездных войн", намекая таким образом на схожесть Нетаньяху с отрицательными персонажами кинофраншизы. Протестующие также скандируют: "Демократия!"
Часть митингующих устраивают перформансы, в ходе которых им завязывают глаза и руки. Таким образом они хотят привлечь внимание к судьбе заложников, находящихся в секторе Газа. Выступают и спикеры.
После минуты молчания собравшиеся исполнили национальный гимн.
Зону проведения митинга перекрыли грузовыми автомобилями, ее патрулируют сотрудники полиции. Мероприятие проходит без происшествий.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.