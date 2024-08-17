https://ria.ru/20240817/miting-1966810702.html

Протестующие в Тель-Авиве требуют отставки Нетаньяху

Протестующие в Тель-Авиве требуют отставки Нетаньяху - РИА Новости, 17.08.2024

Протестующие в Тель-Авиве требуют отставки Нетаньяху

Митинг протестующих, требующих отставки израильского премьера Биньямина Нетаньяху и возвращения заложников из сектора Газа, проходит в центре Тель-Авива,... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T20:43

2024-08-17T20:43

2024-08-17T20:47

в мире

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рафах (провинция)

россия

биньямин нетаньяху

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг - РИА Новости. Митинг протестующих, требующих отставки израильского премьера Биньямина Нетаньяху и возвращения заложников из сектора Газа, проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. Протесты проходят на улице Каплан в центре города рядом с комплексом правительственных зданий. На мероприятии, которое в последние недели приобрело регулярный характер, собрались люди разных возрастов. Они несут флаги Израиля, плакаты с призывами к отставке Нетаньяху и возвращению заложников палестинского движения ХАМАС. "Мы хотим, чтобы вернулись все заложники и солдаты, чтобы война закончилась. Пришло время", - сказала РИА Новости одна из протестующих. Собравшиеся возлагают ответственность на продолжающийся конфликт в секторе Газа на Нетаньяху, обвиняют его в диктатуре и требуют выдвинуть премьеру импичмент. Участвующий в митинге оркестр исполняет имперский марш из "Звездных войн", намекая таким образом на схожесть Нетаньяху с отрицательными персонажами кинофраншизы. Протестующие также скандируют: "Демократия!" Часть митингующих устраивают перформансы, в ходе которых им завязывают глаза и руки. Таким образом они хотят привлечь внимание к судьбе заложников, находящихся в секторе Газа. Выступают и спикеры. После минуты молчания собравшиеся исполнили национальный гимн. Зону проведения митинга перекрыли грузовыми автомобилями, ее патрулируют сотрудники полиции. Мероприятие проходит без происшествий. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240817/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240808/netanjahu-1964948014.html

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

израиль

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году