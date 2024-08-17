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В небе над Украиной заметили падающий метеор

В небе над Украиной заметили падающий метеор - РИА Новости, 17.08.2024

В небе над Украиной заметили падающий метеор

Жители Киева и ряда других городов Украины видели в небе падающий метеор, сообщило в субботу украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T09:42

2024-08-17T09:42

2024-08-17T09:53

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Жители Киева и ряда других городов Украины видели в небе падающий метеор, сообщило в субботу украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. "Ночью над Украиной наблюдали, вероятно, падение, метеора. Явление наблюдали жители Киевской, Харьковской, Житомирской областей и еще ряда городов. Очевидцы также допустили, что это мог быть спутник", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, космос - риа наука, украина, киев, житомирская область