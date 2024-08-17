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В небе над Украиной заметили падающий метеор
В небе над Украиной заметили падающий метеор - РИА Новости, 17.08.2024
В небе над Украиной заметили падающий метеор
Жители Киева и ряда других городов Украины видели в небе падающий метеор, сообщило в субботу украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T09:42
2024-08-17T09:42
2024-08-17T09:53
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Жители Киева и ряда других городов Украины видели в небе падающий метеор, сообщило в субботу украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. "Ночью над Украиной наблюдали, вероятно, падение, метеора. Явление наблюдали жители Киевской, Харьковской, Житомирской областей и еще ряда городов. Очевидцы также допустили, что это мог быть спутник", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, украина, киев, житомирская область
Наука, В мире, Космос - РИА Наука, Украина, Киев, Житомирская область
В небе над Украиной заметили падающий метеор
Жители Киева и других городов Украины видели в небе падающий метеор