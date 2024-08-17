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В небе над Украиной заметили падающий метеор - РИА Новости, 17.08.2024
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Наука
 
09:42 17.08.2024 (обновлено: 09:53 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/meteor-1966737645.html
В небе над Украиной заметили падающий метеор
В небе над Украиной заметили падающий метеор - РИА Новости, 17.08.2024
В небе над Украиной заметили падающий метеор
Жители Киева и ряда других городов Украины видели в небе падающий метеор, сообщило в субботу украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T09:42
2024-08-17T09:53
наука
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Жители Киева и ряда других городов Украины видели в небе падающий метеор, сообщило в субботу украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. "Ночью над Украиной наблюдали, вероятно, падение, метеора. Явление наблюдали жители Киевской, Харьковской, Житомирской областей и еще ряда городов. Очевидцы также допустили, что это мог быть спутник", - говорится в сообщении.
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в мире, космос - риа наука, украина, киев, житомирская область
Наука, В мире, Космос - РИА Наука, Украина, Киев, Житомирская область
В небе над Украиной заметили падающий метеор

Жители Киева и других городов Украины видели в небе падающий метеор

© СоцсетиПадение метеора над Украиной
Падение метеора над Украиной - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Соцсети
Падение метеора над Украиной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Жители Киева и ряда других городов Украины видели в небе падающий метеор, сообщило в субботу украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.
"Ночью над Украиной наблюдали, вероятно, падение, метеора. Явление наблюдали жители Киевской, Харьковской, Житомирской областей и еще ряда городов. Очевидцы также допустили, что это мог быть спутник", - говорится в сообщении.
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