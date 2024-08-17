https://ria.ru/20240817/memorialy-1966821769.html
Под Херсоном появились мемориалы в память о пострадавших в Курской области
Под Херсоном появились мемориалы в память о пострадавших в Курской области - РИА Новости, 17.08.2024
Под Херсоном появились мемориалы в память о пострадавших в Курской области
В ряде городов Херсонской области появились стихийные мемориалы, посвящённые пострадавшим в результате нападения ВСУ на Курскую область, передаёт корреспондент... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T22:39
2024-08-17T22:39
2024-08-17T22:39
специальная военная операция на украине
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геническ
новая каховка
мгер
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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 17 авг - РИА Новости. В ряде городов Херсонской области появились стихийные мемориалы, посвящённые пострадавшим в результате нападения ВСУ на Курскую область, передаёт корреспондент РИА Новости. "Эта акция проходит по всей Херсонской области: в городе Геническе, в Новой Каховке люди приходят к стихийным мемориалам. ...Когда вся страна объединяется для помощи новым регионам, новые регионы также объединяются для помощи всей России, потому что наша сила в единстве", - прокомментировал агентству акцию у мемориала в Скадовске руководитель гуманитарной миссии волонтёрской роты и МГЕР Александр Алексеев. Он рассказал, что акция была молодёжной инициативой, которую удалось реализовать при поддержке администрации города. "Жителям Херсонской области, наверное, как никому другому понятна боль и то, что в данный момент сейчас переживают жители Курской области в борьбе с фашистскими захватчиками", - рассказал о важности акции замглавы Скадовского округа Александр Павловский.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240817/mid-1966787449.html
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Под Херсоном появились мемориалы в память о пострадавших в Курской области
В Херсонской области появились мемориалы, посвященные пострадавшим под Курском