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Маск предрек США массовый голод - РИА Новости, 17.08.2024
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20:26 17.08.2024 (обновлено: 20:49 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/mask-1966809632.html
Маск предрек США массовый голод
Маск предрек США массовый голод - РИА Новости, 17.08.2024
Маск предрек США массовый голод
Жителей США ждет массовый голод в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, заявил американский предприниматель... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T20:26
2024-08-17T20:49
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Жителей США ждет массовый голод в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, заявил американский предприниматель Илон Маск. На своей странице в социальной сети Х он сделал репост сообщения финансового эксперта, который описал развитие ситуации в продовольственном секторе США, если Харрис начнет реализовывать свою программу по ограничению цен на продукты. По мнению автора, при таком сценарии Штаты перестанут существовать как государство, а американское население охватит массовый голод, так как продовольственная индустрия страны потерпит крах из-за нерентабельности. &quot;Точный вывод&quot;, — написал Маск, комментируя публикацию.В пятницу Харрис представила собственную экономическую программу, заявив, что в случае победы на выборах собирается ввести "первый в истории" США федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции. Она также объявила о намерении штрафовать компании, которые "пользуются кризисами", и выдавать по 25 тысяч долларов американцам, впервые покупающим жилье. Позднее редакционный совет американской газеты The Wall Street Journal раскритиковал Харрис, уличив ее в цинизме и "глубоко ошибочном" взгляде на экономику. В результате такого подхода американской экономике грозит сокращение товарного предложения и пустые полки, уверены авторы статьи, проводя параллель между нынешним предложением Харрис и политикой бывшего президента США Ричарда Никсона в 1970-х годах. Выборы главы американского государства состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент.
https://ria.ru/20240817/kadyrov-1966791039.html
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в мире, технологии, сша, камала харрис, илон маск, ричард никсон, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Камала Харрис, Илон Маск, Ричард Никсон, Выборы президента США — 2024
Маск предрек США массовый голод

Маск: в США наступит массовый голод из-за плана Харрис по борьбе с ростом цен

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Жителей США ждет массовый голод в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, заявил американский предприниматель Илон Маск.
На своей странице в социальной сети Х он сделал репост сообщения финансового эксперта, который описал развитие ситуации в продовольственном секторе США, если Харрис начнет реализовывать свою программу по ограничению цен на продукты. По мнению автора, при таком сценарии Штаты перестанут существовать как государство, а американское население охватит массовый голод, так как продовольственная индустрия страны потерпит крах из-за нерентабельности.
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"Точный вывод", — написал Маск, комментируя публикацию.

В пятницу Харрис представила собственную экономическую программу, заявив, что в случае победы на выборах собирается ввести "первый в истории" США федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции. Она также объявила о намерении штрафовать компании, которые "пользуются кризисами", и выдавать по 25 тысяч долларов американцам, впервые покупающим жилье.
Позднее редакционный совет американской газеты The Wall Street Journal раскритиковал Харрис, уличив ее в цинизме и "глубоко ошибочном" взгляде на экономику. В результате такого подхода американской экономике грозит сокращение товарного предложения и пустые полки, уверены авторы статьи, проводя параллель между нынешним предложением Харрис и политикой бывшего президента США Ричарда Никсона в 1970-х годах.
Выборы главы американского государства состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент.
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