https://ria.ru/20240817/mask-1966809632.html

Маск предрек США массовый голод

Маск предрек США массовый голод - РИА Новости, 17.08.2024

Маск предрек США массовый голод

Жителей США ждет массовый голод в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, заявил американский предприниматель... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T20:26

2024-08-17T20:26

2024-08-17T20:49

в мире

технологии

сша

камала харрис

илон маск

ричард никсон

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Жителей США ждет массовый голод в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, заявил американский предприниматель Илон Маск. На своей странице в социальной сети Х он сделал репост сообщения финансового эксперта, который описал развитие ситуации в продовольственном секторе США, если Харрис начнет реализовывать свою программу по ограничению цен на продукты. По мнению автора, при таком сценарии Штаты перестанут существовать как государство, а американское население охватит массовый голод, так как продовольственная индустрия страны потерпит крах из-за нерентабельности. "Точный вывод", — написал Маск, комментируя публикацию.В пятницу Харрис представила собственную экономическую программу, заявив, что в случае победы на выборах собирается ввести "первый в истории" США федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции. Она также объявила о намерении штрафовать компании, которые "пользуются кризисами", и выдавать по 25 тысяч долларов американцам, впервые покупающим жилье. Позднее редакционный совет американской газеты The Wall Street Journal раскритиковал Харрис, уличив ее в цинизме и "глубоко ошибочном" взгляде на экономику. В результате такого подхода американской экономике грозит сокращение товарного предложения и пустые полки, уверены авторы статьи, проводя параллель между нынешним предложением Харрис и политикой бывшего президента США Ричарда Никсона в 1970-х годах. Выборы главы американского государства состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент.

https://ria.ru/20240817/kadyrov-1966791039.html

https://ria.ru/20240814/mask-1966180562.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, камала харрис, илон маск, ричард никсон, выборы президента сша — 2024