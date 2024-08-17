https://ria.ru/20240817/livan-1966789597.html

В Ливане при ударе израильского дрона по мотоциклу погиб человек

В Ливане при ударе израильского дрона по мотоциклу погиб человек - РИА Новости, 17.08.2024

В Ливане при ударе израильского дрона по мотоциклу погиб человек

Один человек погиб в результате удара израильского беспилотника по мотоциклу в районе Кадмус на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T17:36

2024-08-17T17:36

2024-08-17T17:36

в мире

ливан

израиль

бейрут

хасан насралла

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863602160_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_baff3a2c9d10e3855c0d185177b89a88.jpg

БЕЙРУТ, 17 авг - РИА Новости. Один человек погиб в результате удара израильского беспилотника по мотоциклу в районе Кадмус на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. "Беспилотник израильской армии нанес удар по мотоциклу в районе Кадмус к северо-востоку от города Тир на юге Ливана, в результате один человек погиб", - заявил источник. Источник добавил, что удар был нанесен управляемой ракетой, выпущенной c беспилотника. По данным источника, погибший был бойцом ливанского шиитского движения "Хезболлах". Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. Позже лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.

https://ria.ru/20240817/tsakhal-1966782787.html

ливан

израиль

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, израиль, бейрут, хасан насралла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году