https://ria.ru/20240817/livan-1966789597.html
В Ливане при ударе израильского дрона по мотоциклу погиб человек
В Ливане при ударе израильского дрона по мотоциклу погиб человек - РИА Новости, 17.08.2024
В Ливане при ударе израильского дрона по мотоциклу погиб человек
Один человек погиб в результате удара израильского беспилотника по мотоциклу в районе Кадмус на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T17:36
2024-08-17T17:36
2024-08-17T17:36
в мире
ливан
израиль
бейрут
хасан насралла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863602160_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_baff3a2c9d10e3855c0d185177b89a88.jpg
БЕЙРУТ, 17 авг - РИА Новости. Один человек погиб в результате удара израильского беспилотника по мотоциклу в районе Кадмус на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. "Беспилотник израильской армии нанес удар по мотоциклу в районе Кадмус к северо-востоку от города Тир на юге Ливана, в результате один человек погиб", - заявил источник. Источник добавил, что удар был нанесен управляемой ракетой, выпущенной c беспилотника. По данным источника, погибший был бойцом ливанского шиитского движения "Хезболлах". Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. Позже лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
https://ria.ru/20240817/tsakhal-1966782787.html
ливан
израиль
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863602160_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d7b20481f4a9403d2b7930c46152d18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, бейрут, хасан насралла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хасан Насралла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане при ударе израильского дрона по мотоциклу погиб человек
Один человек погиб при ударе израильского беспилотника по мотоциклу в Ливане
БЕЙРУТ, 17 авг - РИА Новости. Один человек погиб в результате удара израильского беспилотника по мотоциклу в районе Кадмус на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.
«
"Беспилотник израильской армии нанес удар по мотоциклу в районе Кадмус к северо-востоку от города Тир на юге Ливана, в результате один человек погиб", - заявил источник.
Источник добавил, что удар был нанесен управляемой ракетой, выпущенной c беспилотника. По данным источника, погибший был бойцом ливанского шиитского движения "Хезболлах".
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. Позже лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.