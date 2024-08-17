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Весь Ливан остался без электричества - РИА Новости, 17.08.2024
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17:23 17.08.2024 (обновлено: 18:50 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/livan-1966789036.html
Весь Ливан остался без электричества
Весь Ливан остался без электричества - РИА Новости, 17.08.2024
Весь Ливан остался без электричества
Во всем Ливане полностью прекратилась подача электроэнергии, сообщила энергокомпания Électricité du Liban. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T17:23
2024-08-17T18:50
ливан
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израиль
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КАИР, 17 авг — РИА Новости. Во всем Ливане полностью прекратилась подача электроэнергии, сообщила энергокомпания Électricité du Liban.&quot;Последняя производственная группа электростанции Аз-Захрани, остававшаяся на электросети, полностью вышла из строя из-за исчерпания запасов, что привело к полному прекращению подачи электроэнергии на всей территории Ливана&quot;, — говорится в пресс-релизе.Как заявил накануне РИА Новости бывший советник министра энергетики и водных ресурсов в правительстве Хассана Диаба Ража Аль-Али, электростанции в Ливане могут в ближайшие дни полностью остановиться из-за отсутствия запасов топлива в стране. По его словам, на этом фоне угрозы Израиля погрузить Ливан во тьму малоэффективны.Проблема энергоснабжения в Ливане остается нерешенной с окончания гражданской войны в 1990 году. До начала экономического кризиса в октябре 2019-го в разных городах и регионах государственное электричество поставлялось населению по 12-18 часов в сутки. После начала кризиса подача сократилась до двух-восьми часов в сутки. В периоды, когда у государства заканчивались резервы топлива и не было средств на новые поставки, страна оказывалась полностью обесточенной на протяжении нескольких недель подряд. В таких условиях альтернативным источником энергии стали дизельные электрогенераторы, владельцы которых долгие годы препятствуют на государственном уровне разрешению энергетического кризиса, лоббируя свой бизнес.
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ливан, в мире, израиль
Ливан, В мире, Израиль
Весь Ливан остался без электричества

Подача электроэнергии полностью прекратилась на всей территории Ливана

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГород Тир (Сур), Ливан
Город Тир (Сур), Ливан - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Город Тир (Сур), Ливан. Архивное фото
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КАИР, 17 авг — РИА Новости. Во всем Ливане полностью прекратилась подача электроэнергии, сообщила энергокомпания Électricité du Liban.
«

"Последняя производственная группа электростанции Аз-Захрани, остававшаяся на электросети, полностью вышла из строя из-за исчерпания запасов, что привело к полному прекращению подачи электроэнергии на всей территории Ливана", — говорится в пресс-релизе.

Как заявил накануне РИА Новости бывший советник министра энергетики и водных ресурсов в правительстве Хассана Диаба Ража Аль-Али, электростанции в Ливане могут в ближайшие дни полностью остановиться из-за отсутствия запасов топлива в стране. По его словам, на этом фоне угрозы Израиля погрузить Ливан во тьму малоэффективны.
Проблема энергоснабжения в Ливане остается нерешенной с окончания гражданской войны в 1990 году. До начала экономического кризиса в октябре 2019-го в разных городах и регионах государственное электричество поставлялось населению по 12-18 часов в сутки. После начала кризиса подача сократилась до двух-восьми часов в сутки. В периоды, когда у государства заканчивались резервы топлива и не было средств на новые поставки, страна оказывалась полностью обесточенной на протяжении нескольких недель подряд. В таких условиях альтернативным источником энергии стали дизельные электрогенераторы, владельцы которых долгие годы препятствуют на государственном уровне разрешению энергетического кризиса, лоббируя свой бизнес.
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