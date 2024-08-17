https://ria.ru/20240817/livan-1966789036.html

Весь Ливан остался без электричества

Весь Ливан остался без электричества - РИА Новости, 17.08.2024

Весь Ливан остался без электричества

Во всем Ливане полностью прекратилась подача электроэнергии, сообщила энергокомпания Électricité du Liban. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T17:23

2024-08-17T17:23

2024-08-17T18:50

ливан

в мире

израиль

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КАИР, 17 авг — РИА Новости. Во всем Ливане полностью прекратилась подача электроэнергии, сообщила энергокомпания Électricité du Liban."Последняя производственная группа электростанции Аз-Захрани, остававшаяся на электросети, полностью вышла из строя из-за исчерпания запасов, что привело к полному прекращению подачи электроэнергии на всей территории Ливана", — говорится в пресс-релизе.Как заявил накануне РИА Новости бывший советник министра энергетики и водных ресурсов в правительстве Хассана Диаба Ража Аль-Али, электростанции в Ливане могут в ближайшие дни полностью остановиться из-за отсутствия запасов топлива в стране. По его словам, на этом фоне угрозы Израиля погрузить Ливан во тьму малоэффективны.Проблема энергоснабжения в Ливане остается нерешенной с окончания гражданской войны в 1990 году. До начала экономического кризиса в октябре 2019-го в разных городах и регионах государственное электричество поставлялось населению по 12-18 часов в сутки. После начала кризиса подача сократилась до двух-восьми часов в сутки. В периоды, когда у государства заканчивались резервы топлива и не было средств на новые поставки, страна оказывалась полностью обесточенной на протяжении нескольких недель подряд. В таких условиях альтернативным источником энергии стали дизельные электрогенераторы, владельцы которых долгие годы препятствуют на государственном уровне разрешению энергетического кризиса, лоббируя свой бизнес.

https://ria.ru/20240816/blizhniy_vostok-1966513808.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ливан, в мире, израиль