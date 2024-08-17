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Армия Израиля нанесла удар по дому на юге Ливана, десять человек погибли - РИА Новости, 17.08.2024
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11:12 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/livan-1966746701.html
Армия Израиля нанесла удар по дому на юге Ливана, десять человек погибли
Армия Израиля нанесла удар по дому на юге Ливана, десять человек погибли - РИА Новости, 17.08.2024
Армия Израиля нанесла удар по дому на юге Ливана, десять человек погибли
Число погибших в результате израильского удара по дому в городе Эн-Набатия на юге Ливана увеличилось до десяти, пострадали пять человек, передает ливанское... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T11:12
2024-08-17T11:12
в мире
израиль
ливан
сирия
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 17 авг - РИА Новости. Число погибших в результате израильского удара по дому в городе Эн-Набатия на юге Ливана увеличилось до десяти, пострадали пять человек, передает ливанское агентство NNA. Ранее ливанский минздрав сообщал о шести погибших и трех пострадавших. По данным ливанских СМИ, Израиль нанес удар по дому, в котором проживали сирийцы. "Число погибших при израильском авиаударе по району Вади Эль-Куфур выросло до десяти, жертвы – граждане Сирии. Еще пять человек, включая трех сирийцев, пострадали, двое из них получили серьезные ранения", - говорится в сообщении агентства. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240816/blizhniy_vostok-1966513808.html
https://ria.ru/20240229/izrail-1930102746.html
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в мире, израиль, ливан, сирия, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Сирия, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля нанесла удар по дому на юге Ливана, десять человек погибли

Армия Израиля нанесла удар по дому в Эн-Набатии в Ливане, десять человек погибли

© СоцсетиИзраильский солдат применяет требушет на границе с Ливаном
Израильский солдат применяет требушет на границе с Ливаном - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Соцсети
Израильский солдат применяет требушет на границе с Ливаном. Архивное фото
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КАИР, 17 авг - РИА Новости. Число погибших в результате израильского удара по дому в городе Эн-Набатия на юге Ливана увеличилось до десяти, пострадали пять человек, передает ливанское агентство NNA.
Ранее ливанский минздрав сообщал о шести погибших и трех пострадавших. По данным ливанских СМИ, Израиль нанес удар по дому, в котором проживали сирийцы.
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"Число погибших при израильском авиаударе по району Вади Эль-Куфур выросло до десяти, жертвы – граждане Сирии. Еще пять человек, включая трех сирийцев, пострадали, двое из них получили серьезные ранения", - говорится в сообщении агентства.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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В миреИзраильЛиванСирияХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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