https://ria.ru/20240817/livan-1966746701.html

Армия Израиля нанесла удар по дому на юге Ливана, десять человек погибли

Армия Израиля нанесла удар по дому на юге Ливана, десять человек погибли - РИА Новости, 17.08.2024

Армия Израиля нанесла удар по дому на юге Ливана, десять человек погибли

Число погибших в результате израильского удара по дому в городе Эн-Набатия на юге Ливана увеличилось до десяти, пострадали пять человек, передает ливанское... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T11:12

2024-08-17T11:12

2024-08-17T11:12

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КАИР, 17 авг - РИА Новости. Число погибших в результате израильского удара по дому в городе Эн-Набатия на юге Ливана увеличилось до десяти, пострадали пять человек, передает ливанское агентство NNA. Ранее ливанский минздрав сообщал о шести погибших и трех пострадавших. По данным ливанских СМИ, Израиль нанес удар по дому, в котором проживали сирийцы. "Число погибших при израильском авиаударе по району Вади Эль-Куфур выросло до десяти, жертвы – граждане Сирии. Еще пять человек, включая трех сирийцев, пострадали, двое из них получили серьезные ранения", - говорится в сообщении агентства. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240816/blizhniy_vostok-1966513808.html

https://ria.ru/20240229/izrail-1930102746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, сирия, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году