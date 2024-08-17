https://ria.ru/20240817/letchik-1966825156.html

В США погиб американский летчик, участвовавший в операции против ИГ*

В США погиб американский летчик, участвовавший в операции против ИГ* - РИА Новости, 17.08.2024

В США погиб американский летчик, участвовавший в операции против ИГ*

Американский летчик, участвовавший в операции против террористической группировки "Исламское государство"*, погиб в результате не связанного с боевыми... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T23:24

2024-08-17T23:24

2024-08-17T23:24

в мире

сша

россия

флорида

министерство обороны сша

нью-мексико

исламское государство*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg

ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Американский летчик, участвовавший в операции против террористической группировки "Исламское государство"*, погиб в результате не связанного с боевыми действиями инцидента, проводится расследование, сообщил Пентагон. "Министерство обороны сегодня объявило о смерти летчика, который поддерживал операцию "Непоколебимая решимость"… Старший сержант Тристен Райт, 28 лет, из Палм-Бэй, Флорида, погиб 15 августа 2024 года в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями, в не разглашаемом месте. Инцидент расследуется", - говорится в заявлении. Отмечается, что пилот был приписан к авиабазе ВВС США в штате Нью-Мексико.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240809/ataki-1965268856.html

сша

россия

флорида

нью-мексико

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, флорида, министерство обороны сша, нью-мексико, исламское государство*