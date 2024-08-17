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В США погиб американский летчик, участвовавший в операции против ИГ*
В США погиб американский летчик, участвовавший в операции против ИГ* - РИА Новости, 17.08.2024
В США погиб американский летчик, участвовавший в операции против ИГ*
Американский летчик, участвовавший в операции против террористической группировки "Исламское государство"*, погиб в результате не связанного с боевыми... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T23:24
2024-08-17T23:24
2024-08-17T23:24
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Американский летчик, участвовавший в операции против террористической группировки "Исламское государство"*, погиб в результате не связанного с боевыми действиями инцидента, проводится расследование, сообщил Пентагон. "Министерство обороны сегодня объявило о смерти летчика, который поддерживал операцию "Непоколебимая решимость"… Старший сержант Тристен Райт, 28 лет, из Палм-Бэй, Флорида, погиб 15 августа 2024 года в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями, в не разглашаемом месте. Инцидент расследуется", - говорится в заявлении. Отмечается, что пилот был приписан к авиабазе ВВС США в штате Нью-Мексико.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240809/ataki-1965268856.html
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в мире, сша, россия, флорида, министерство обороны сша, нью-мексико, исламское государство*
В мире, США, Россия, Флорида, Министерство обороны США, Нью-Мексико, Исламское государство*
В США погиб американский летчик, участвовавший в операции против ИГ*
Пентагон: погиб американский летчик, участвовавший в операции против ИГ